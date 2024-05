ERC defiende una ley europea de autodeterminación: "Es de sentido común"

Diana Riba, la candidata a las elecciones europeas de Ahora Repúblicas, una coalición formada por ERC, EH Bildu, BNG y Ara Més, ha dejado claro que esta legislatura impulsarán ante la Comisión Europea una "ley europea de autodeterminación" con el fin de que exista "una herramienta que sea común en todos los estados miembros" y que no dependa del color político del gobierno de turno. Riba ha asegurado que hay muchos partidos que pueden estar interesados en impulsar esta norma: "Es de muy sentido común".

"¿Cuál es nuestro reto o cuál es nuestra solución delante de una ciudadanía que quiere ejercer su derecho a la autodeterminación? ¿Negarla? ¿La tenemos que dejar siempre en manos de los estados dependiendo de qué color político esté en el Gobierno o queremos ponernos de acuerdo y hacer un plan democrático interno en la UE de Estados y de diferentes colores políticos para tener una herramienta común?", se ha cuestionado en un desayuno informativo celebrado por Nueva Economía Forum en Madrid.

A renglón seguido, Riba ha dicho que esta ley sería "de muy sentido común para que todos los pueblos puedan ejercer el derecho a la autodeterminación". En este sentido, ha planteado que una norma de este estilo evitaría que "haya procesos de autodeterminación que acaben con conflictos bélicos", como ocurrió en Europa del Este. Así, ha recordado que varios eurodiputados formaron un caucus en esta pasada legislatura para redactar un texto legal y que ahora presentarán ante la Comisión Europea.

La amnistía y Junts

A preguntas de los presentes, Riba ha reivindicado la influencia de Ahora Repúblicas, y en concreto de ERC, en el Europarlamento frente a Junts. Ha señalado que los republicanos forman parte del tercer grupo de la Cámara, Los Verdes, y que otros miembros de la coalición están en La Izquierda, el cuarto grupo. Mientras, los posconvergentes no están en ningún grupo por lo que "no ha tenido una incidencia tan clara". No obstante, ha asegurado que la causa catalana la defienden "todos los eurodiputados catalanes".

Sobre la amnistía, que se aprobará este jueves de manera definitiva en el Congreso, Riba ha felicitado a su formación por el empuje realizado y se ha mostrado contenta por "haber llevado al PSOE a entender que se necesitaba una solución política al conflicto y a Junts también para que entrara en razón de que la única vía de solución de un conflicto es la negociación". Así, ha dicho que este jueves será un día de "celebración" -Raül Romeva, condenado por el Supremo, es su marido-, pero que no se termina nada: "Acaba la represión, pero continúa el conflicto político".

Temas candentes

La candidata de Ahora Repúblicas ha hecho también un recorrido por los principales retos que tendrá la Unión Europea. Sobre la situación del campo y las protestas de los agricultores, ha señalado que la Unión Europea debe poner cláusulas espejo a terceros países y, por otro lado, fijar precios mínimos para los productos. También ha dicho que la UE debe afrontar la migración desde una óptica diferente a la "barbaridad" que supone el pacto de migración y asilo aprobado en los últimos meses.

Riba también ha entrado a analizar una de las cuestiones más trascendentes en la actualidad, la defensa de la Unión Europea. La eurodiputada catalana se ha mostrado contraria a elevar el gasto en armamento y ha pedido poner el foco en políticas de desarrollo y de seguridad humana. Lo que sí ha aceptado es analizar a dónde se destina el presupuesto que ya se está invirtiendo y ha abierto la puerta a ceder soberanía a la Unión Europea en materia de defensa.