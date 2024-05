Abascal se reúne con Netanyahu en Israel en pleno choque diplomático con Sánchez

El líder de Vox, Santiago Abascal, se ha reunido en persona con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, este martes en Israel en un encuentro que ha durado una hora. El dirigente de ultraderecha se ha desplazado a ese país -es la segunda vez que lo hace desde el inicio de la guerra- justo el día en que España ha reconocido oficialmente, y de forma coordinada con Noruega e Irlanda, el Estado de Palestina.

Según explican fuentes cercanas a Abascal -que regresará a Madrid este miércoles y no estará en el Congreso porque no tiene pregunta de control al presidente- el líder de Vox trasladó a su interlocutor el apoyo absoluto de su formación al pueblo israelí, al que reconoció "el derecho de defenderse" y le aseguró en su reunión que "Pedro Sánchez no es España". Además, el dirigente ultra se comprometió a revocar el reconocimiento de Palestina si llega al Gobierno porque, en su opinión, "se ha hecho como premio a Hamás".

La visita de Abascal llega en un momento de mucha tensión entre España e Israel, pero también con la Unión Europea, que ha pedido al ministro de Exteriores israelí que acuda a Bruselas para revisar, entre otras cosas, el Acuerdo de Asociación (político y comercial). Es la primera medida clara que toma la Unión y que coincide con una petición que hace tres meses ya hizo Sánchez junto a Irlanda a través de una carta.

El líder de Vox aseguró también a Netanyahu que el presidente del Gobierno español "intenta tapar sus casos de corrupción política y económica con el reconocimiento del Estado palestino” y lo comparó con los "ataques" al presidente argentino Javier Milei, con el que el Gobierno se enfrentó hace dos semanas por su mitin en el cónclave organizado por el partido de ultraderecha. Allí Milei llamó "corrupta" a la esposa de Sánchez.

En el encuentro de este martes, según fuentes de Vox, el primer ministro de Israel le garantizó "su apoyo a la soberanía de la nación española" y confirmó "que seguirá ayudando en la lucha antiterrorista" pese a la escalada diplomática que viven los dos países y que los ultra de España tildan de "política de agresión contra Israel del Gobierno de Sánchez".

De hecho, el líder de Vox aseguró en Jerusalén que "mientras haya un sólo rehén en manos de Hamás" y "hasta que no desaparezca la organización terrorista", informan en su equipo, "nadie tiene derecho a pedir a Israel que renuncie a sus operaciones de autodefensa". Abascal compartió con Netanyahu el mismo día que el Gobierno reconoció el Estado palestino la idea de que Occidente "emite masivas presiones" contra Israel.