DIRECTO | Oviedo se blinda para la mayor parada militar de la democracia: todo listo para el desfile del Día de las Fuerzas Armadas con casi 3.300 militares

Los Reyes presiden el acto central, un desfile que arranca a mediodía desde la calle Padre Vinjoy y que llega hasta la avenida de Santander, a través de Hermanos Pidal, Real Oviedo e Independencia. Acuden los generales de todos los ejércitos, al mando del almirante Teodoro Esteban López Calderón, Jefe del Estado Mayor de la Defensa.

"Es muy emocionante"

"Es muy emocionante ver cómo han recibido a los militares", explica la madrileña Yolanda Fernández, ella y su familia han venido a ver desfilar a su hija que está destinada en Melilla. "Llegamos ayer pero vamos a quedarnos unos días visitandop la ciudad", asegura. Y es que son muchos los que se han acercado a lo largo de la semana a ver las actividades que se han desarrollado en Oviedo y Gijón. "Es muy importante tener citas así porque atraen mucho turismo", asevera el ovetense David Riesgo. "Lo que más me gusta es el ambiente, hay vehículos blindados y me llama la atención la camaradería que hay entre los militares". Luisa López vive a escasos metros de la plaza de Castilla, el lugar en el que desde primera hora de la mañana se encontraron los participantes en el desfile. "Esto es precioso, es muy emocionante poder tenerlo en tu ciudad", detalla. Engracia Martínez lleva años viendo el desfile por televisión, tenerlo hoy cerca de casa es una oportunidad histórica. "Me acerqué a primera hora de la mañana para verlo de cerca porque luego será mas difícil, para mi es muy emocionante estar aquí, es como cumplir un sueño".

El imponente acto central presidido por los Reyes congregará a 3.250 militares, de los cuales 105 irán a caballo. Además, habrá 13 vehículos acorazados, 108 vehículos de ruedas y 36 motocicletas. Entre sus integrantes, la Guardia Real, el Batallón de Marina, el Escuadrón del Aire, la Agrupación de la UME y la Guardia Civil, la Agrupación del Regimiento Príncipe, los Zapadores de Montaña y los Paracaidistas y la Agrupación de la Legión y Regulares, además de la caballería de la Guardia Real y el Escuadrón de Sables de la Guardia Civil. Sobre ruedas, el desfile traerá a Oviedo al Tanque Leopard, al vehículo BMR o a los motoristas de la Guardia Real. Un enorme despliegue al que habrá que sumar a la Patrulla Águila del Aire, que abrirá y cerrará el desfile.

Cortes de tráfico en Oviedo

Los actos tendrá un gran impacto en el tráfico y en el estacionamiento de vehículos. A partir de las 7.00 horas de hoy, se cortará la circulación en todas las calles afectadas por el desfile (desde la plaza de la Paz hasta la avenida de Santander), y de todas las vías que se comunican con estas. Desde ayer, se prohibe el estacionamiento en las calles próximas a la plaza de la Paz, a la tribuna Real, en la avenida de Galicia, junto a Villa Magdalena, a la calle Independencia, el Calatrava o a la estación de autobuses.

Cierre total en la plaza de Castilla. Desde las 6.00 horas quedan cortados los ramales que dan acceso a la plaza de Castilla. No funcionará ninguno de los tres nudos de entrada: ni el de la Ruta de la Plata (A-66), ya sea para conductores procedentes de Gijón o de Mieres, ni el de la A-63, la autovía de La Espina.

El corte se prolongará hasta que concluya el desfile, por lo que se estima que la normalidad regrese en torno a las 15.30 horas. La policía recomienda utilizar el autobús y el tren para desplazarse a Oviedo. Aunque no pertenece al itinerario del desfile, la calle General Elorza también estará vallada y cortada al tráfico, ya que allí se organizará la retirada y dispersión de todo el despliegue cuando finalice la marcha. Quedan también inutilizados los garajes. Se permitirá el paso peatonal hasta las 11.15 horas en la avenida Hermanos Menéndez Pidal con calle Trece Rosas y en la plaza de la Libertad (junto a la calle Samuel Sánchez).

Alternativas de entrada

Rotonda de Fozaneldi. Ante el corte de los ramales de entrada a Oviedo que conectan con la plaza de Castilla, hay alternativas para entrar hoy a la capital. La primera, sobre todo para aquellos que vienen de Gijón, sería tomar la salida número 29 de la A-66 antes de llegar al túnel de la Bolgachina. Y de ahí acceder a la O-11, que desemboca en la rotonda de Fozaneldi y permite circunvalar en la Ronda Sur. El mismo proceso se aplicaría entrando desde Mieres y Grado.

La Pixarra y La Gruta. Otra opción válida para los viajeros sería la A-63. La autovía Oviedo-La Espina empalma a través de su salida número 4 con la N-634, dando a parar a la altura de los campos de fútbol de la Pixarra. Una vez ahí, el acceso a Oviedo se realizaría por La Gruta.