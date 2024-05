Abascal estira el conflicto con Milei: "¿Hasta dónde llegar? ¿Va a declarar la guerra a Argentina?"

El líder de Vox dedicó buena parte de su intervención en el pleno de la comparecencia del presidente del Gobierno al conflicto diplomático desatado con Argentina en los últimos días, justo después de que Javier Milei participara en la convención ultra de Madrid organizada por los de Santiago Abascal y en la que llamó “corrupta” a la mujer de Pedro Sánchez. “Usted no es el Rey y su señora no es una institución del Estado”, espetó el dirigente de extrema derecha desde la tribuna.

El líder de Vox dedicó buena parte de su intervención en el pleno de la comparecencia del presidente del Gobierno al conflicto diplomático desatado con Argentina en los últimos días, justo después de que Javier Milei participara en la convención ultra de Madrid organizada por los de Santiago Abascal y en la que llamó “corrupta” a la mujer de Pedro Sánchez. “Usted no es el Rey y su señora no es una institución del Estado”, espetó el dirigente de extrema derecha desde la tribuna.

Abascal reprochó al jefe del Ejecutivo su política exterior, “que debe ser de Estado, no de Gobierno y jamás una política de familia”. El líder de Vox criticó a Sánchez por creer “que no iba a tener respuesta” el hecho de que su Gobierno “insultara a Milei”, dijo - “le han llamado fascista, loco y drogadicto-. “Y cuando les responde, se victimizan. Esto es una operación de manual”, recalcó el líder ultra, que se preguntó en varias ocasiones mirando a Sánchez, que atendía desde su escaño, “hasta dónde va a llevar el conflicto diplomático para defender a su consorte”. “¿Dónde va a parar usted? Díganoslo porque no lo sabemos. ¿Va a declararle la guerra a Argentina?”.

El dirigente ultra, que compartió mitin con Milei el domingo en el Palacio de Vistalegre, aseguró en varios momentos que “lo novedoso es haber retirado a una embajadora de una nación amiga por un capricho personal y familiar” y exigió al Gobierno dar marcha atrás. El presidente de Argentina, además de llamar “corrupta” a Begoña Gómez, hizo un discurso de casi 40 minutos durísimo en el que también cargó contra Sánchez sin mencionarle.

"El terrorismo satánico de Hamás"

Más allá del conflicto argentino, Abascal también cargó las tintas contra la decisión de Sánchez de reconocer el Estado palestino oficialmente el próximo 28 de mayo, tildando de “equidistancia insoportable” la posición del Gobierno con respecto a Israel y Hamás. Sánchez insistió durante su intervención en que el reconocimiento de Palestina “no era un reconocimiento contra el Estado de Israel” y reivindicó la posición española ante lo que será “uno de los episodios más oscuros de la Historia”.

Abascal cargó contra el “terrorismo satánico” de Hamás, interpelando a algunas voces socialistas -“¿les parece demasiado el término? preguntaba”- reprochando al Ejecutivo haber recibido el aplauso de Hamás. “En mitad de este conflicto ocasionado por los peores terroristas decide unilateralmente reconocer el Estado palestino. No me extraña. Tiene a una ministra, la señora Rego, que dice que el Estado palestino tiene que ir desde el Jordán al Mediterráneo. Es decir, la destrucción de Israel. Eso es lo que tiene usted en su Gobierno”, afirmó.

“Coaccionan a las empresas”

Abascal también abordó durante su discurso el llamamiento de Sánchez a las grandes empresas a contribuir a frenar los discursos de la ultraderecha -algo que ha ocurrido recientemente en Alemania también-. El líder de Vox se revolvió: “Quieren que las empresas actúen contra un partido al que votan tres millones de personas. La empresa que haga caso a sus coacciones tendrá que responder ante sus clientes también”, llegó a decir.