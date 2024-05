El PP advierte a Albares de que votará en contra del tratado de Gibraltar si le deja fuera de la negociación

El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha avisado este lunes al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, que si no informa a su partido de la negociación con Reino Unido sobre Gibraltar y le deja fuera, es "muy probable" que voten en contra en el Parlamento Europeo, que es quien debe ratificar el posible acuerdo. Tras exigir que Gibraltar cumpla con las normas fiscales de la UE, ha acusado al jefe de la Diplomacia española de "rendirse en política exterior en todo".

"Si el Gobierno no tiene la deferencia de informarnos de lo que está negociando a nosotros y a los españoles, el Grupo Popular Europeo votará en contra", ha dicho González Pons, asegurando que quería que esto también lo "escuchara" Reino Unido.

Por eso, ha insistido en que tanto el Gobierno español como el de Reino Unido deben "tener cuidado con esta negociación". "Si a nosotros no nos meten dentro, es muy probable que nosotros la votemos en contra del Parlamento Europeo y que todo este esfuerzo no haya servido para nada", ha advertido.

Un acuerdo que puede "secar económicamente al campo de Gibraltar"

En una entrevista en la Cope, que ha recogido Europa Press, González Pons ha indicado que Albares "quiere ponerse esta medalla", en un "sentido pequeño de Napoleón que tiene de la vida", y tiene "prisa" por las elecciones europeas del 9 de junio. Así, ha señalado que la Comisión Europea "está cerrando ya y seguramente el próximo comisario encargado de este asunto no será tan amigo de los socialistas" como el actual.

El dirigente del PP ha afirmado que Albares "tiene como característica rendirse en política exterior en todo" y, de hecho, ha subrayado que "ha hecho de la solución fácil su éxito personal". Por eso, considera que "está dispuesto a firmar un acuerdo con Gibraltar y con Reino Unido, que va a acabar de secar económicamente al campo de Gibraltar".

Así, ha insistido en que Pedro Sánchez y Albares, que "es su Napoleón, resuelven los problemas por la vía de renunciar a ellos" y de "ignorarlos". A su juicio, eso ocurrió "con el Sáhara", se "está haciendo con el reconocimiento del Estado palestino y va a hacer lo mismo con Gibraltar".

Tres problemas que hay que resolver

"Gibraltar es, en primer lugar, un paraíso fiscal que compite ilegítimamente no solo con el campo de Gibraltar, sino con toda Andalucía. Gibraltar, en segundo lugar, ha ocupado el territorio del istmo sin tener título legítimo para ello y ha ocupado espacio en el mar sin tener título legítimo para ello", ha dicho, para añadir que "tanto el istmo como el mar son territorio español".

Asimismo, Pons ha subrayado que Gibraltar "supone un problema porque es el refugio de las narcolanchas, del tráfico de droga y donde se blanquea el dinero". "Sin resolver esos tres problemas no se puede llegar a un acuerdo", ha advertido.

González Pons ha insistido en que no es un acuerdo entre España y Reino Unido sino "entre la Unión Europea y Reino Unido", de forma que es la UE "quien va a firmar". En este punto, se ha quejado de que Albares no haya "dicho nada" al PP sobre este asunto, máxime cuando en el Parlamento Europeo el grupo mayoritario es el PPE.

"Allí, sin el Partido Popular Europeo, no va a haber ratificación. Me gustaría que me escuchara el embajador de Reino Unido. Tengan cuidado, que sin informar al Partido Popular, este acuerdo puede ser rechazado en el Parlamento Europeo por el Grupo Popular Europeo", ha dicho, para avisar que en ese caso no habrá acuerdo porque "no todos los españoles" están "por cederlo todo ante Reino Unido en Gibraltar".

Cree que se está repitiendo lo mismo que en el Sáhara

En cuanto a si sería una solución crear un estatuto fiscal propio para el campo de Gibraltar, Pons ha admitido que "sería una solución" pero "mucho más racional sería que Gibraltar cumpliera con las normas fiscales de la Unión Europea". Así, ha dicho que "un problema similar al de Gibraltar lo planteaba Irlanda del Norte" y en ese caso la solución fue dejar a Irlanda del Norte sometida a las condiciones tanto fiscales como de mercado del mercado único europeo.

"La solución sería que en Gibraltar funcionaran las cosas como en Irlanda del Norte y que dejase de ser un paraíso fiscal y un lugar de blanqueo de dinero y un refugio de narcotraficantes", ha apostillado, para añadir que en ese sentido podrían "levantar la verja".

Además, ha añadido que luego deben "reclamar la soberanía sobre el aeropuerto", que "está en el istmo, no en territorio británico". Y ha agregado que Albares está "está aceptando que Reino Unido sólo ponga allí policías británicos y de Frontex, que son europeos pero no españoles", algo que considera "una renuncia en toda regla". "Está repitiendo lo mismo que el Sáhara con Gibraltar y hasta donde sabemos los de Pegasus eran los marroquíes, no los británicos", ha aseverado.

"Recuperar la soberanía de Gibraltar"

González Pons ha asegurado que no deben "ocultar" que la "aspiración es recuperar la soberanía de Gibraltar" y ha añadido que "no se puede levantar la verja si Gibraltar sigue siendo un paraíso fiscal".

El responsable de Institucional del PP ha lamentado que Albares no haya informado al PP sobre las negociaciones. Según ha dicho, solo mantuvo una reunión "rápida" con los alcaldes del Campo de Gibraltar y una charla telefónica con el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno.

González Pons ha señalado que Gibraltar "es un paraíso fiscal consentido hasta hoy por la Unión Europea, cuya riqueza nace de la pobreza del campo de Gibraltar", una expresión que, según ha reconocido, es del exministro de Exteriores José Manuel García-Margallo.

"El campo de Gibraltar es la colonia de la colonia. En realidad la parte española que rodea al Peñón se ha convertido en la colonia del Peñón, que es la colonia del Reino Unido", ha dicho, para añadir que esto lo podrían haber "resuelto con el Brexit", que era "una ocasión histórica para reclamar la soberanía y poner a Gibraltar en su lugar".