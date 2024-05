Feijóo se librará de cualquier impacto de las catalanas a la espera de las europeas de junio

Estos últimos días se han vivido en el PP con mucha tensión. Los sondeos internos no les presagian nada bueno. Las encuestas prevén un empate con Vox en torno a los 10 diputados en el Parlament, una cifra correcta para el PP porque multiplicaría los 3 escaños actuales, pero que quedará aguada si supone tener a la misma altura al partido de ultraderecha (en estos momentos con 11 parlamentarios).

En Génova se están preparando para un resultado discreto y llevan días rebajando las expectativas. En todo caso, aunque las urnas catalanas no registren el llamado ‘efecto Feijóo’, el presidente del partido conservador no verá quejas internas relevantes ni muecas torcidas. Eso llegará, si acaso, el 9 de junio por la noche, cuando se hayan recontado las papeletas de las elecciones europeas, unos comicios de carácter nacional en los que el pulso será directamente con Pedro Sánchez. Ahí sí que se la juega el político gallego: si no logra imponerse de forma clara al dirigente socialista después de la ley de amnistía, el 'caso Koldo' y la presunta "corrupción" en su "entorno", como dice Feijóo para no mencionar a su esposa, Begoña Gómez, el líder del PP tendrá un problema interno grave.

“Vox sigue virgen en Cataluña. Todo es gratis, diga lo que diga. No gestiona, no decide, solo desbarra”, apunta un parlamentario del PP

Varios asesores de Génova y diputados consultados por este diario han analizado las malas previsiones para el PP (y las buenas de Vox) y creen que se debe a que la formación de Santiago Abascal sigue sacando rédito de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que en 2017 supuso el cese de todo el Gobierno de la Generalitat y la convocatoria de elecciones anticipadas. El ‘procés’ fue la ola sobre la que creció Vox y entonces sus dirigentes se quejaron de que el estilo que tuvo Mariano Rajoy de intervenir el Govern catalán fue “blando”. Habrían querido que también hubiera supuesto la entrada del Ejecutivo central en TV3 y que no se hubieran convocado comicios en diciembre de 2017, para que el Estado hubiera gestionado durante más tiempo la Administración catalana. “Vox sigue virgen en Cataluña. Todo es gratis, diga lo que diga. No gestiona, no decide, solo desbarra”, apunta un parlamentario del PP que participó en la gestión del 155.

Los populares, ante unas encuestas poco halagüeñas, han intentado los últimos días de campaña evitar la consolidación del espacio de Vox en Cataluña copiándole su discurso en inmigración (Feijóo relacionó este martes inmigración con delincuencia) y política exterior (el portavoz, Borja Sémper, llegó a decir que los estudiantes que pedían el fin del genocidio de Israel apoyan a Hamás). Estos argumentos del PP están a años luz de lo que el propio dirigente del partido ha esbozado en los últimos 10 meses: desde que había que buscar un mejor “encaje de Cataluña” en España (septiembre) hasta admitir, ante 16 periodistas en la campaña gallega (febrero), que había estudiado durante 24 horas la posibilidad de conceder la amnistía a los dirigentes del ‘procés’.

Los dirigentes y asesores consultados para este reportaje también han justificado el escaso impacto que tendrá en Feijóo cualquier resultado de este domingo, porque recuerdan que el cabeza de cartel, Alejandro Fernández, era “el candidato de [Isabel Díaz] Ayuso”. El político catalán siempre ha estado al abrigo del sector aznarista, con la presidenta madrileña a la cabeza. Esa relación con Ayuso, una política intrincada para cualquier líder del PP como se ha demostrado, servirá para mitigar si es necesario la onda expansiva de lo que pueda ocurrir el domingo por la noche.

Tres días con la presidenta de Madrid

El actual presidente del PP no mantenía una relación fluida con Fernández, con el que protagonizó varias situaciones tensas estos meses anteriores, sobre todo por la diferente relación que uno y otro cree que deben de tener con el nacionalismo catalán y las posibles soluciones a las inquietudes de los que quieren otro “encaje” dentro de España. Sin embargo, Feijóo acabó confirmando a Fernández como cabeza de lista y junto a él ha compartido varios días de tour por Cataluña, como también han hecho otros dirigentes del PP. La presencia más importante, después de Feijóo, ha sido la de Ayuso, que estuvo el lunes y también este jueves y viernes echando el resto. “Es el mejor candidato que se podía tener”, le dijo en uno de los mítines. La presidenta madrileña sabe que muchos pensarán eso de que Fernández es un poco de ella también.

