Los 2,3 millones en efectivo a Zaplana "en el 95% de los casos los recogía su secretaria"

El fiduciario uruguayo y testaferro de Eduardo Zaplana para rentabilizar el dinero en el extranjero del exministro, Fernando Belhot, ha confirmado en su segunda comparecencia en el juicio del caso Erial que la persona que recogió los 2,3 millones en efectivo entregadas a Zaplana los recogió su secretaria de confianza durante treinta años. "En el 95 % de los casos se le dio al cambista el teléfono y el nombre de Mitsouko, persona de absoluta confianza de Zaplana", explicó Belhot en la octava sesión del juicio. Fueron fondos en efectivo entregados a lo largo de nueve años, entre 2009 y 2018, en los que Belhot gestionó los fondos de Zaplana, según la confesión del uruguayo que el exministro niega.

"El lugar lo pactaba el cambista con Mitsouko, podía ser en un bar o en un hotel... Lo acordaban ellos. No tengo duda de que era ella, porque era la secretaria de Zaplana y su persona de confianza. El cambista me confirmaba que lo había entregadony en otras ocasiones era l mismo Zaplana quien me avisaba", confirmó Belhot en respuesta a la abogada de Mitsouko, camen García Chinillach.

Según Belhot, "es posible que en algún caso se le pasara al cambista el nombre de otra persona, pudo haber sido el chófer, porque normalmente Mitsouko no iría a recoger una suma importante caminando, la llevaría alguien, y por eso creo que pudo ser el chófer, pero no lo puedo afirmar".

Una confirmación de que la fiel secretaria se encargaba de estas gestiones, entre otras, ha venido de los tes agentes de la UCO de la Guardia Civil que también han declarado en la vista celebrada esta mañana. Durante el registro del despacho de Zaplana en la sede de Teléfonica los agentes han confirmado que hallaron 50.000 euros en efectivo en un armario custodiados por Mitsouko. Los agentes investigaron las cuentas de Zaplana y no hallaron una retirada de efectivo similar sino "tres o cuatro años antes".

