La Audiencia Nacional también rechaza los intentos de judicializar la amnistía con querellas

La justicia española ya no sabe cómo decir que no se va a convertir en una suerte de Cámara de revisión de las iniciativas legislativas, al admitir a trámite querellas contra políticos por decisiones legislativas aunque se esté en desacuerdo con ellas. La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha rechazado admitir a trámite la presentada por Abogados Cristianos contra el PSOE, Junts per Catalunya, ERC y el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, por el pacto y la aprobación de la ley de amnistía.

En su auto, la jueza explica que no es competente para investigar los hechos al tratarse de personas aforadas, puesto que los diputados, como es el caso de López, solo pueden ser investigados y juzgados por el Tribunal Supremo, pero, además, recuerda que el alto tribunal ya se ha pronunciado por querellas similares, interpuestas por la misma asociación o por el partido de ultraderecha Vox, y ha inadmitido todas ellas, porque los hechos que las sustentan no son constitutivos de delito.

De esta forma, la que sin duda será la ley más controvertida de esta legislatura no llegará a los tribunales más que cuando tenga que ser aplicada por los jueces con causas a las que afecte y estos, en su caso, decidan plantear una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional o una prejudicial al Tribunal Europeo de Justicia de la Unión Europea.