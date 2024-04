El Govern catalán apuesta por "trabajar codo con codo" y no "dándose codazos" con Puigdemont

La pugna electoral entre ERC y Junts transita entre la enemistad íntima cultivada durante años y la voluntad de colaboración que no va más allá del terreno verbal. El primer gran pulso de los dos principales partidos independentistas en esta campaña, el del cómo y el dónde se organizarán los debates entre candidatos, da cuenta de ello. Si el expresident Carles Puigdemontha declinado un cara a cara con el president Pere Aragonès bajo el argumento de que tienen que trabajar "codo con codo" en lugar de confrontar, el Govern ha replicado con una mando tendida no exenta de crítica subterránea: "Queremos trabajar codo con codo y no dándonos codazos con Puigdemont".

Ha sido la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, la encargada de capear este martes las palabras del cabeza de lista de Junts tras afirmar, en una entrevista en RAC 1, que regresará a Cataluña el día de la investidura, tenga o no los apoyos para ser presidente, y que dejará la política si no logra volver al timón de la Generalitat. "No puedo entrar a valorar qué quieren hacer los candidatos", ha respondido recordando que hay una campaña en marcha.

Sí que ha defendido, sin embargo, que los dos partidos son "más fuertes" cooperando. De la misma manera, ha recordado que Aragonès no quería un Executiu "monocolor" pero que finalmente Junts decidió romper "voluntariamente" la coalición el otoño de 2022. "Desde entonces, hemos seguido trabajando y a buen ritmo", ha sostenido, además de considerar que el balance de la legislatura es "positivo" pese a haber gobernado en minoría.

Recibirlo en Palau y garantizar su seguridad

En todo caso, sobre el eventual retorno de Puigdemont, Plaja sí que ha hecho hincapié en que el president Aragonès siempre ha dicho que "su deseo" es poderlo recibir en el Palau de la Generalitat, aunque en el momento en que eso se produzca sea estando en funciones, y que el expresident deberá tener garantizada su seguridad. "El Govern velará por ello y los Mossos también trabajarán en este sentido", ha afirmado.

En cuanto a los debates, la portavoz ha situado la pelota en el tejado de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) para que decida si se organizará o no en Perpinyà la confrontación dialéctica entre los candidatos a las elecciones del 12 de mayo, como ha pedido Junts. No ha ido más allá de asegurar que Aragonès, como cabeza de lista de ERC, "no tiene miedo" de debatir con quien sea y donde sea, además de recordar que ha sido una apuesta de este Govern que TV3 recupere su delegación en Perpinyà.