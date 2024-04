Compromís ofrece a Mónica Oltra volver a ser portavoz del partido

La portavoz de Compromís en el Congreso, Águeda Micó, acaba de comparecer en al parlamento para valorar el archivo provisional de la causa contra la exvicepresidenta del Consell y exconsellera de Igualdad, Mónica Oltra. "Esto es lo más bonito que me ha pasado en dos años", han sido las primeras palabras de Micó, quien ha ofrecido a Oltra volver a la primera línea política como portavoz de Compromís. "Si Oltra quiere, volverá a ser portavoz de Compromís y una de las piezas claves de nuestro proyecto político", ha subrayado Micó.

"Siempre hemos creído en la inocencia de Mónica Oltra. No han encontrado nada después de dos años porque nunca hubo nada. Esto pasará a la historia de la democracia como una persecución judicial de las personas que luchan contra los poderosos", ha sentenciado Micó. Para la portavoz de Compromís, este archivo "pone sobre la mesa la injusticia de un caso claro de 'lawfare' y de persecución política".

"Un caso claro de lawfare"

"Hoy los valencianos y valencianas de bien estamos de enhorabuena", ha añadido Micó. "Mónica Oltra es una persona excepcional, una gran política y un referente para nuestra organización, donde será siempre lo que ella quiera ser y si decide volver a primera línea política la esperamos con los brazos abiertos", recalca Micó quien asegura que "por supuesto que vamos a pedirle que vuelva a la primera línea". "Ella puede hacer lo quiera y esta organización le da todo el apoyo para ser lo que quiera, Mónica Oltra será lo que quiera ser dentro de Compromís", apuntó.

Para Micó "este caso de lawfare nos pasó factura a todo Compromís y también al Consell del Botànic". "Este sobreseimiento es provisional, pero siempre hemos creído que este caso no tenía ningún fundamento jurídico, y así lo ha visto el juez de instrucción. No hay nada que rascar, porque la Justicia ha visto que esto era un caso de lawfare y que no había nada contra Oltra y el resto acusados", ha destacado.

"Aún no he podido hablar con Mónica, pero lo haré", ha explicado Micó, quien ha concluido su intervención en el Congreso de los Diputados asegurando que si Oltra retorna al partido, "volverá a ser portavoz de Compromís y una de las piezas claves de nuestro proyecto político".

"Puse la mano en el fuego por Mónica"

El síndic de Compromís en les Corts Valencianes, Joan Baldoví, por su parte, ha destacado: "Puse la mano en el fuego por Mónica y hoy el juzgado nos da la razón a todos los que creímos, desde el principio, en la inocencia de Mónica Oltra. Por tanto, un sentimiento de satisfacción, de alegría hacia Mónica. Pero también un sentimiento de rabia y de indignación por todos aquellos que quisieron destruir, no solo la carrera política de Mónica Oltra, sino también su vida personal". "Para Mónica un abrazo muy fuerte y para todos ellos la más profunda indignación y el deseo de que alguna vez acaben pagando todo el daño que han hecho", ha añadido.