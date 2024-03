Sondeo GESOP: La mitad de los catalanes rechazan el Hard Rock y un tercio no sabe qué es

Hard Rock Entertainment World, el controvertido complejo turístico, de ocio y de casinos proyectado junto a Port Aventura, entre Vila-seca y Salou (Tarragona), fue el detonante, al menos oficialmente, del fracaso de los presupuestos y del adelanto de las elecciones catalanas. Los Comuns se negaron a apoyar las cuentas porque no veían garantías de que el Govern fuese a frenar la construcción de este recinto, con sus juegos de apuestas incluidos, que el PSC puso como condición para avalar ese mismo presupuesto. Preguntados los catalanes al respecto, no reina precisamente el entusiasmo alrededor de esta hipotética infraestructura. Lo que hay, más bien, es mucho desconocimiento.

Según el primer sondeo sobre el 12-M del Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) para EL PERIÓDICO, del mismo grupo editorial, el 52,2% de los catalanes están poco o nada de acuerdo con la construcción de este macrocomplejo de 825 hectáreas y solo el 16,1% abrazan el proyecto. Sin embargo, un tercer dato obliga a tomar con precaución cualquier conclusión de los resultados anteriores: el 31,8% de los encuestados no se pronuncian sobre la iniciativa, un porcentaje de desconocimiento significativamente alto si se compara con otras preguntas del GESOP, como la ley de amnistía y el referéndum independentista.

Por electorados, la oposición al proyecto es mayoritaria en todos salvo entre los votantes del PP y de Vox, donde hay más gente que opta por no pronunciarse al respecto. El rechazo roza el 90% entre los simpatizantes de la CUP y supera el 73% entre los afines a En Comú Podem, pero, en esta coalición, uno de cuatro votantes no sabe o no contesta cuando se le pregunta por el Hard Rock. En ERC y Junts, el no al complejo oscila entre el 50% y el 55%, con un grado de desconocimiento cercano al 30%. El PSC tiene al 49% de su electorado a favor, aunque el 32,5% que prefiere no opinar.

Por provincias, en todas hay más opiniones contrarias que favorables a la construcción del macrocomplejo, siendo especialmente elevado el rechazo en Girona (63,2%). En Tarragona, la zona donde se ubicaría el Hard Rock, es donde se da un mayor apoyo al proyecto, con un tercio de los encuestados a favor (33,4%), pero la mitad están en contra (50,7%).

Ficha técnica - Empresa responsable: GESOP -Técnica de investigación: Entrevista telefónica. -Ámbito de estudio: Catalunya. -Población objetivo: Mayores de edad con derecho a voto. -Número de entrevistas: 802. -Tipo de muestreo: Estratificado por dimensión de municipio. Dentro de cada estrato, cuotas cruzadas de sexo y edad. -Margen de error: ±3.5% para un nivel de confianza del 95% y p=q=0.5, bajo el supuesto de m.a.s. -Trabajo de campo: 14 y 15 de marzo de 2024.

