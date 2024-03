PSOE y PP reorientan sus estrategias con Ayuso y Begoña Gómez de protagonistas

Las direcciones de PSOE y PP afrontan este nuevo tiempo de precampaña electoral con una enorme tensión política marcando las relaciones de ambos partidos, que lejos de mejorar desde el inicio de una legislatura que se prometía convulsa, ha ido agriándose según avanzaba la tramitación de la polémica ley de amnistía y ha ido captando foco el caso Koldo, un fraude en venta de material sanitario que atañe a varias personas de confianza del partido o la administración socialista y salpica al exministro José Luis Ábalos.

El ambiente todavía se ha oscurecido más cuando ha salido a la luz que Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido objeto de una investigación de Hacienda por un fraude fiscal que él ha admitido, y que tras ser denunciado por la Fiscalía, está pendiente de lo que digan los tribunales o de un posible pacto entre fiscal y denunciado que debe avalar la Abogacía del Estado. Se da la circunstancia de que ella convive con él en un inmueble que está a nombre del investigado por la Agencia tributaria, algo sobre lo que le exige aclaraciones la oposición. Ayuso se ha convertido, de hecho, en protagonista de la estrategia de la precampaña vasca y catalana del PSOE, después de que el presidente Pedro Sánchez exigiera su dimisión en el Congreso el pasado miércoles, tras conocerse las primeras informaciones sobre el asunto de 'eldiario.es'.

Precisamente a raiz del rifirrafe que, al respecto, mantuvieron el jefe del Ejecutivo y el líder popular en el hemiciclo, Alberto Núñez Feijóo instó a su organización a incrementar la presión sobre quien está llamada a ser la otra protagonista de estas jornadas previas a los comicios: Begoña Gómez, la mujer de Sánchez. En la sede de la madrileña calle Génova llevan días preparando una ofensiva para erosionar a Gómez, a quien achacan basándose en informaciones de 'El Confidencial' haber pasado líneas rojas en sus vínculos con Globalia, matriz de Air Europa, que recibió un rescate público desde el Gobierno de coalición superior a los 600 millones de euros.

El primer paso del PP fue llevar el tema ante la Oficina de Conflicto de Intereses, que este lunes archivó la denuncia de los populares presentada contra Sánchez. En este sentido, la portavoz del PSOE, Esther Peña, celebró esta decisión al defender que "no tenía base jurídica" y afeó al PP que trate de hacer "ruido" en torno a la esposa del presidente. Los populares, por su parte, respondieron sugiriendo que el órgano ante el que pusieron la denuncia es autónomo, pero no independiente, de forma que ya se preparan para seguir implementando su hoja de ruta contra Gómez: ahora exigen conocer "la agenda institucional" de la mujer de Sánchez y si ha tenido más reuniones con empresas o relaciones que puedan considerarse sospechosas. No descartan los populares usar la comisión de investigación en el Senado sobre el caso Koldo para ahondar en estas cuestiones, mientras ultiman un paquete de preguntas para dirigir al Ejecutivo en Cortes y sopesan, incluso, acudir a los tribunales.

Tampoco dejarán en el PP atrás el caso Koldo, un escándalo de corrupción "grave", como admitió recientemente el propio Sánchez. Al tiempo, los socialistas seguirán alimentando su argumentario político para estas semanas previas a las nuevas citas con las urnas en Euskadi y Cataluña a partir de los datos y derivadas surgidos en torno a la pareja de la presidenta Ayuso, de la que este lunes, una vez más, exigieron que Feijóo fuerce su dimisión por los delitos de fraude fiscal y falsificación de documentos imputados a su novio. En este sentido, desde el PSOE señalan hacia las "comisiones" recibidas por la pareja de Ayuso en operaciones "en el peor momento de la pandemia" y sus "vínculos con la empresa más beneficiada por el desmantelamiento de la sanidad" en Madrid, en referencia a Quirón Salud, grupo del que ahora pide fiscalizar los contratos con la comunidad.

Ayuso, que en un principio salió ante los medios con gran virulencia a defender a su pareja, ha tratado este lunes de echar el freno de mano y marcar cierta distancia, acusando a Sánchez de atacarla a lo "chavista" y cargando, eso sí, contra su mujer. Defendió también a su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, del que se pide la comparecencia por amenazas a periodistas.