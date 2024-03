Junts avisa al PSOE: "Pasamos página a la represión, pero el conflicto continúa"

"Algunos nos preguntan ¿y ahora qué?, ahora juntos y a por todas". Con este alegato, que ha sonado más a mitin electoral que a debate en el Congreso, ha terminado su discurso el diputado de Junts Josep María Cervera durante el debate de la ley de amnistía. Cervera ha dedicado los siete minutos que le correspondían para sacar pecho de las últimas modificaciones de la norma pactadas la semana pasada con el PSOE y ERC, y también para avisar a los socialistas de que el 'procés' continúa. "La única página que pasamos es la de la represión, ninguna más. El conflicto político continúa existiendo. La amnistía solo es devolver a la política lo que es de la política", ha afirmado Cervera, dirigiéndose específicamente al ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, emplazándole a seguir con una negociación.

Junts no ha hecho ninguna referencia explícita durante el debate a la sorpresiva convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña por parte del president Pere Aragonès, pero sí que ha sacado pecho de haber conseguido modificaciones en la norma con su voto en contra al texto a finales de enero. Cervera ha defendido que el redactado no daba suficientes "garantías" y que tenía "carencias". "Aquel 'no' difícil e incomprendido, nos trae hoy a una ley mejor, que no deja nadie atrás", ha afirmado Cervera, lanzando un dardo indirecto a Junts que sí avaló las condiciones de la norma hace un mes y medio.

Por otra parte, el parlamentario posconvergente ha cargado duramente contra el PP, por afirmar que la ley está "hecha a medida" de los independentistas, rebatiendo la aseveración con el argumento de que la "represión" sí está hecha a medida contra los líderes catalanes. "Cuentas falsas a medida. Investigaciones prospectivas a medida. Informes policiales a medida. Noticias 'fake' a medida. Detenciones a medida. Policías y guardias civiles a medida. Rey a medida. Espionaje a medida. Sedición a medida. Malversación a medida. Traición a medida. Terrorismo a medida. Inhabilitaciones a medida. Prisión a medida. Exiliados a medida. ¿Se les hace largo? Pues más larga se nos hace a nosotros la represión", ha afirmado tras el listado, que ha ocupado buena parte del tiempo de su intervención.

Además, Cervera ha celebrado la aprobación de la ley y ha defendido que se ajusta a los "estándares europeos" y "al derecho internacional", recordando también el informe de la Comisión de Venecia -hecho a petición del PP- y que avaló el fondo de la ley.

Puigdemont y la ley "integral"

Justo después de aprobarse la ley, también se ha expresado en un sentido similar el líder de Junts y más que probable candidato a las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo, Carles Puigdemont. En declaraciones desde Estrasburgo, Puigdemont ha asegurado que "la amnistía responde a un objetivo, que no es pasar página ni tampoco un punto final a nada, sino superar una etapa errónea de represión judicial y policial a un movimiento político".

También ha sacado pecho del redactado final de la ley, que defiende que ahora es "integral", a diferencia del texto que se sometió a votación en enero. Un dardo indirecto contra ERC, que ha coronado afirmando que Junts no tiene "un idilio con el PSOE" y que seguirá negociando más allá del mero diálogo.