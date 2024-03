Montero insiste: "Presentaremos un proyecto de Presupuestos para 2024"

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reiterado este miércoles la disposición del Ejecutivo de presentar un proyecto de ley de Presupuestos para el ejercicio 2024, a pesar del evidente retraso en su tramitación (que debía haber concluido antes del 30 de diciembre pasado).

"Quiero dejar muy claro en esta tribuna que el Gobierno va a presentar un proyecto de Presupuestos para 2024. Lo va a remitir a las Cortes Generales", ha dicho Montero en el Senado, en el debate sobre los objetivos de déficit y deuda para el periodo 2024-2026 que la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta ha vuelto a vetar, por segunda vez, esta miércoles.

En la práctica, el veto del Senado a la senda de déficit del Gobierno supondrá, según Hacienda, que comunidades autónomas y ayuntamientos tendrán que ajustarse a unos objetivos más exigentes que restarán casi 1.500 millones de capacidad de gasto este año a las comunidades y unos 3.000 millones a las corporaciones locales.

"La legislatura continúa su andanza. Se les va a hacer muy larga la legislatura, señorías del PP. Porque las iniciativas legislativas nos están dando confianza y van a ofrecer la estabilidad necesaria para el conjunto de la ciudadanía" , ha dicho la vicepresidenta tras reprochar al grupo popular su actitud de bloqueo a unos objetivos que concederían a las comunidades autónomas (donde los populares gobiernan en la mayoría de ellas) y ayuntamientos un mayor margen de gasto para este año.

Sobre la base de un informe de la Abogacía del Estado que aún no se ha hecho público, Hacienda insiste en que el veto del Senado a los objetivos de déficit y deuda no impide que el Gobierno presente en las Cortes un proyecto de Presupuestos. No lo ve así el PP. "Sin objetivos de estabilidad no porán tramitar los Presupuestos de acuerdo a la legalidad", ha dicho la senadora del PP Eva Ortiz Vilella en la defensa de su turno contra la propuesta del Gobierno.

En declaraciones a los periodistas, la vicepresidenta Montero ha afirmado que su departamento va a enviar "muy pronto" a los grupos parlamentarios el informe de la Abogacía del Estado que, según interpreta Hacienda, permite al Gobierno presentar el proyecto de Presupuestos para 2024 sobre la base de los objetivos de déficit que el Gobierno presentó en la Comisión Europea a finales de abril, dentro del documento para la Actualización del Plan de Estabilidad.

Autonomías y ayuntamientos pierden capacidad de gasto

La cuestión es que la senda de objetivos de abril es más exigente para las comunidades autónomas y para los ayuntamientos que la que ahora había propuesto el Gobierno. Ello implicará que, en lugar de poder cerrar el año 2024 con un déficit del 0,1% del PIB, las autonomías tendrán que cuadrar un equilibrio presupuestario, si se imponen los objetivos de abril. Para los ayuntamientos, la diferencia es de dos décimas de PIB. En definitiva, si se aplican los objetivos de abril y no los que ahora rechaza el Senado, las autonomías perderán una mayor capacidad de gasto por unos 1.500 millones de euros y los ayuntamientos, tendrán un menor margen por unos 3.000 millones. El Estado, en cambio, ganaría un mayor margen de gasto por esos algo más de 4.500 millones de euros, que perderían autonomías y ayuntamientos.

En particular, según cálculos de Hacienda sobre la base del PIB estimado para cada comunidad autónoma en 2023, perder una décima de objetivo de déficit para este año restará a Cataluña unos 277 millones de capacidad de gasto. Madrid es la comunidad que más pierde (284 millones), mientras que Andalucía tendrá que ajustar su restar 195 millones a su proyecto de Presupuestos para este año. En la misma proporción (una décima de PIB) tendrán que ajustar sus respectivas cuentas todas las comunidades autómas. Los ayuntamientos también tendrán que ajustar sus cuentas, de acuerdo a los nuevos objetivos.