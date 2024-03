La Guardia Civil destaca que Koldo García siguió teniendo influencia en el Ministerio de Transportes sin Ábalos

La Guardia Civil ha recabado indicios sobre la "actual" influencia que seguiría teniendo Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, en "funcionarios y/o responsables" del departamento que dirige Óscar Puente, a quien cree que se podría aludir en algunas de sus conversaciones.

La Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado analiza en uno de sus informes que obran en el sumario del caso Koldo varias conversaciones mantenidas por Koldo García con diferentes interlocutores entre el 28 de diciembre de 2023 y el pasado 23 de enero que evidenciarían, a juicio de los investigadores, esa supuesta influencia en trabajadores de la Administración.

En una de las conversaciones, Koldo García, uno de los principales investigados en esta trama de presunto cobro de comisiones en contratos de la pandemia, tranquiliza a la mujer de un inspector con la confianza de que seguirá en su puesto en el Ministerio de Transportes. En la conversación se alude tanto a Ábalos como a Óscar, nombre que los investigadores infieren que se trataría de actual ministro.

El diálogo, del pasado 31 de diciembre, versa sobre el inspector Rubén Eladio, director de la Unidad de Emergencias, Seguridad y Crisis con Ábalos, preocupado por su situación laboral.

Su mujer explica que le había dicho al inspector que "Óscar es, o sea es compañero, que tiene buena relación con Koldo y con Ábalos" y Koldo García la tranquiliza: "Le van a consolidar".

El 9 de enero, poco más de un mes antes de que estallase la operación en la que Koldo García fue arrestado, éste dice que ha quedado al día siguiente "con José y con el Subsecretario de Estado" y que el tema se arreglará. La UCO ha acreditado que el 10 de enero Ábalos y su exasesor se reunieron en la marisquería La Chalana, en Madrid, lugar muy frecuentado por los investigados.

Según la Guardia Civil, también señala que tiene un viaje a Chile de una semana, que "se reunirá con el presidente y con el ministro de Agricultura" porque tiene "que solucionar un par de proyectos que nos han pedido (…) para unos proyectos de microempresas de agricultura de Chile". "No lo comentes ni con mi jefe ni con nadie", le pide Koldo García, que dejó su puesto de exasesor en el Ministerio el 12 de julio de 2021.

De las conversaciones analizadas, los investigadores creen que Koldo habló con el subsecretario de Estado, Jesús Manuel García, "para el tema de la consolidación" de Rubén Eladio, y destaca que este alto cargo es "el primer jefe común a los entes que adjudicaron contratos" a la empresa de la trama en marzo de 2020: Puertos del Estado y Adif.

La Guardia Civil analiza otra conversación del pasado 29 de diciembre con un interlocutor que no ha podido identificar, a quien también intenta tranquilizar "sobre su continuidad" en el cargo: "Vamos, es decir, sería absurdo que José hablando bien de ti, yo hablando bien de ti, no sé, es que...".

De esa conversación, en la que los investigadores interpretan que tanto Koldo García como Ábalos habrían hablado con los "actuales responsables" de la continuidad de esta persona, la Guardia Civil apunta un momento en el que el exasesor aconseja a su interlocutor "que llame o escriba a estos responsables para ofrecer su apoyo y ayuda, haciendo mención a 'Óscar' pudiendo estar refiriéndose al actual ministro", Óscar Puente.

"Se que están intentando hablar con Óscar y demás (...) solo para este tema, para que él sepa que tú estás con él, ¿vale?", dice Koldo García.

Otro indicio de esa "influencia" que, según la Guardia Civil, tendría Koldo García en la administración sería que éste "habría dispuesto que su hermano Joseba" pasase a trabajar en Correos de jefe de seguridad: "Me ha llegado mi hermano y me ha dicho que me voy a trabajar a Correos", dijo Joseba García, otro de los investigados en la trama.