Alegría reafirma el compromiso del PSOE contra los corruptos "vengan de donde vengan"

La portavoz del Gobierno y miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, Pilar Alegría, ha reivindicado este domingo la "tolerancia cero" de su partido con los corruptos, "sean quienes sean y vengan de donde vengan", al tiempo que ha rechazado lecciones del Partido Popular por el caso Koldo.

En la presentación de la candidatura del PSE-EE a las elecciones vascas del 21 de abril, Alegría ha acusado a la derecha de pretender construir una "tormenta" de ruido y mentiras, en alusión a la supuesta trama de comisiones fraudulentas en la venta de mascarillas a administraciones públicas en la que se investiga al exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos.

Como hizo este sábado el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes ha defendido en Barakaldo (Bizkaia) que el PSOE es "implacable ante la corrupción" y ha sostenido que su partido "no se esconde, da la cara", está lleno de "gente honesta" y siempre colaborará con la Justicia en pro de la transparencia.

"Nosotros nunca vamos a tener que destruir a martillazos los ordenadores, ni a generar tramas de espionaje para espiar a nuestros adversarios políticos", ha agregado Alegría, que ha rechazado lecciones del PP, del que ha destacado que habla desde una sede "pagada con dinero B".

Al PSE-EE, que ha presentado este domingo la candidatura de Eneko Andueza a los comicios vascos, Alegría le ha arengado sosteniendo que los socialistas han "brillado siempre en los momentos más difíciles, cuando más fuerte arrecia la tormenta". Para advertirles a continuación de que la derecha va a intentar que no se escuchen sus propuestas ni su proyecto en Euskadi con esa "tormenta" que, según Alegría, pretende que solo se oigan "el ruido y las mentiras".

La dirigente socialista ha elogiado además la trayectoria del PSE-EE en Euskadi y su esfuerzo y trabajo por la convivencia "desde el sufrimiento y estando siempre donde debía estar en el lado correcto de la historia", en una alusión indirecta al terrorismo de ETA.

Alegría no ha mencionado al exministro José Luis Ábalos, que en una entrevista con La Sexta ha dicho no sentirse aludido por el compromiso de Sánchez de atajar la corrupción "caiga quien caiga" al entender que él no está acusado ni investigado en este caso y que, por tanto, no debe renunciar a su acta como diputado, como le exige el PP.