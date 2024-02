Contención en el Congreso con el 'caso Koldo' a la espera de que el PSOE mueva ficha

Prudencia y contención. Ambas palabras están marcando la acción en el Congreso de la mayoría de formaciones políticas ante el 'caso Koldo'. Tanto el PP como los socios del Gobierno de coalición están a la espera de que el PSOE mueva ficha y de explicaciones sobre la presunta trama de corrupción que se habría gestado en el Ministerio de Transporte en la etapa de José Luis Ábalos y que tendría como principal imputado al exasesor de este, Koldo García Izaguirre. Por el momento, prefieren tener más información antes de poner en marcha mecanismos parlamentarios para indagar en lo ocurrido.

Lejos de actuar con la premura que les suele caracterizar ante las polémicas que incumben al PSOE, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha defendido este viernes una estrategia más pausada. Tras una reunión con varios miembros de la dirección del partido, ha dicho que quieren "analizar todo" y tener "mucho más criterio" antes de impulsar una comisión de investigación en el Congreso. "Nos falta mucha información por conocer", ha insistido.

La dirigente popular ha dicho que no renuncian a ningún tipo de iniciativa parlamentaria -ya se han personado en el procedimiento judicial-, pero que la decisión se tomará más adelante. No obstante, en esta estrategia también influye la necesidad del PP de acordar con Vox en el Congreso para registrar la comisión de investigación, ya que son necesarios dos grupos parlamentarios. Sin embargo, en el Senado podrían poner en marcha una iniciativa de este tipo sin ningún problema, dada su mayoría absoluta. Para ello solo necesitarían la firma del senador de UPN, algo que tienen garantizado.

Los socios

En este sentido, fuentes de la dirección del PP subrayan que querrían hablar con todos los grupos, incluidos los socios habituales del Gobierno, para buscar apoyos a una comisión de investigación, informa Paloma Esteban. El primer partido al que apuntan es a ERC, cuya portavoz adjunta en el Congreso, Teresa Jordà, dijo este jueves que su formación "siempre" va a apoyar el esclarecimiento de los casos de corrupción. No obstante, fuentes de los republicanos catalanes matizan que no respaldarán propuestas del PP que busquen "embarrar" y que cualquier iniciativa deberá estar "muy bien sustentada".

Donde no encontrará apoyo el PP es en las dos formaciones vascas. Fuentes del PNV explican que estudiarán todos los planteamientos que les hayan llegar, pero que no creen que una comisión de investigación sobre una causa que se está investigando "sea la mejor herramienta". Voces de EH Bildu explican que ellos "no tomarán la iniciativa" en este asunto, pero que analizarán todo lo que les hagan llegar. Y más cautos son en Sumar, socio de Gobierno del PSOE. Su portavoz, Íñigo Errejón, aseguró que las informaciones eran "muy graves" y lo dejó todo en manos de la Justicia.

La próxima semana

La prudencia del PP para arrancar una comisión de investigación no será igual a la hora de confrontar con el Gobierno el próximo miércoles, en la habitual sesión de control. Gamarra ha dejado claro que el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, reclamará responsabilidades a Pedro Sánchez. "¿Cuántos escándalos puede soportar su Gobierno?", será la pregunta que use de percha. El resto de dirigentes del PP se dirigirán al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños; o al ministro de Transporte, Óscar Puente, para indagar en la implicación de sus departamentos.

También preguntarán sobre las ramificaciones de esta trama en los anteriores gobiernos de Baleares, que estaba presidido por Francina Armengol, y de Canarias, bajo el mandato del actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.