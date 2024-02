Junts acoge con cautela las tesis de Puigdemont sobre eventuales pactos con el PP

Junts per Catalunya avala la tesis de su líder, el 'expresident' Carles Puigdemont, según la cual el partido independentista no está atado al PSOE y podría alcanzar acuerdos con el PP si se cumplen determinadas condiciones. El portavoz de JxCat, Josep Rius, dejó clara la posición tras la reunión de la ejecutiva, y aseguró que su partido tiene “las manos libres para pactar” en Madrid y que lo hará “en función de los intereses” de los catalanes porque "no forma parte del bloque de Gobierno actual" ni "del bloque de la oposición". La formación independentista ve con buenos ojos esta toma de posición para demostrar libertad de movimientos. Sin embargo, varios dirigentes admiten en privado que la opción de los populares es prácticamente irrealizable y que no deben coquetear demasiado con esta hipótesis porque el votante independentista podría distanciarse de sus siglas. Los sectores más progresistas guardan silencio.

Puigdemont es el gran líder de Junts, por mucho que no ostente cargos orgánicos. Él es quien pilota las grandes decisiones, como la política de alianzas. Llevó la batuta personalmente de las negociaciones con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Y sus opiniones raramente son cuestionadas. Es el caso de su apuesta inequívoca por no vincularse al PSOE y dejar la puerta abierta a cualquier alianza en beneficio de los intereses del independentismo. Hace unos meses, se generó ya una polémica cuando el expresident, en una conversación privada con el líder del PP europeo, Manfred Weber, deslizó la idea de que Junts votaría con los populares si no avanzaba la negociación con el PSOE sobre la cuestión catalana y le dejó caer incluso que se podría plantear una moción de censura contra Sánchez. Posteriormente, fuentes de Junts rebajaron el contenido de esa conversación y aseguraron que Puigdemont transmitió a Weber "el compromiso de sostener el Gobierno del PSOE en función del cumplimiento de los acuerdos".

Más recientemente, el exjefe del Govern salió al paso de un pleno de la Eurocámara en el que por amplia mayoría se reclamó a España que investigue los contactos del independentismo con Rusia. Y lo hizo con una carta enviada a todos los eurodiputados en la que sostuvo que si Junts "hubiera permitido la investidura de Alberto Núñez Feijóo o impedido la de Sánchez" no se habrían desplegado acusaciones de terrorismo contra el independentismo ni se indagaría en la presunta trama rusa del 'procés'. La misiva acababa advirtiendo: "Todo se sabrá". Y, tras esa carta, el PP reconoció los contactos con Junts del verano pasado, que se planteó durante 24 horas la amnistía pero la descartó y que sí hay posibilidades de conceder nuevos indultos a dirigentes que orquestaron el referéndum en 2017.