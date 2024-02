Pedro Sánchez y Carles Puigdemont han sido también este domingo los protagonistas indirectos del acto de campaña del PP gallego. Si ayer los populares ya acusaron a Sánchez de querer exportar el 'procés' a Galicia, y de estar dispuestos a dar la presidencia de la Xunta de Galicia a "un Puigdemont con otro nombre"; este domingo Alberto Núñez Feijóo ha acusado al jefe del Gobierno de aparcar las preocupaciones de los españoles para ocuparse solo de Puigdemont, al que se ha referido como "un señor que ni siquiera cree que es español".

Así lo ha denunciado en un mitin en Mos (Pontevedra), a dos semanas exactas para las elecciones gallegas, donde también ha reprochado a Sánchez haberse enfundado en la toga de juez al afirmar que el independentismo no era terrorismo. "¿Desde cuándo el presidente del Gobierno puede suplantar a los jueces y dictar sentencias como si fuese el presidente del Tribunal Supremo? ¿Pero qué forma tienen de romper la separación de poderes?", se ha preguntado, añadiendo también que "si no hay delito de terrorismo" no entiende "por qué hay que amnistiarlo".

Todo ello, después de acusar al Gobierno de estarse "inventado un nuevo delito de terrorismo" para evitar que no haya ningún juicio contra los líderes del 'procés'. Con esta afirmación, Feijóo se estaba refiriendo a la propuesta que puso sobre la mesa, por primera vez, Jaume Asens, después del primer revés de la ley; y que pasaría por revertir la reforma que se hizo en 2015 de este delito, que permite a los jueces hacer una interpretación más laxa.

Barcos de agua para Cataluña

Más allá del conflicto político, Feijóo también se ha referido a la sequía que vive Catalunya -en estado de emergencia desde el jueves- y a la propuesta de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, de enviar en barco agua desalinizada de Sagunto (Valencia) a Barcelona. Feijóo ha sacado pecho de que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, del Partido Popular, haya ofrecido su "predisposición" para hacer esta aportación a su comunidad vecina.

"Nos comprometemos a ayudar a los catalanes con su sequía, por supuesto que sí. Y tenemos que hacer más, porque tienen un problema", ha afirmado Feijóo. Un ofrecimiento de solidaridad en el que, sin embargo, no se ha ahorrado la coletilla política: "Ellos levantan muros, nosotros hacemos puentes".

Elecciones clave para Feijóo

Todo ello, en el segundo mitin de Feijóo en Galicia en un fin de semana. Una alta presencia del líder nacional del PP que le han reprochado ya diversos partidos de la oposición, y que este domingo ha despachado advertido de que no le tiene que "pedir permiso a nadie" para ir a su tierra. "Conozco Galicia, quiero a Galicia y por ello no quiero que Galicia se meta en los líos en los que está buena parte de España", ha dicho el presidente del PP en un almuerzo que ha conseguido reunir unas mil personas.

Pero más allá de sus orígenes, el hecho de que Feijóo se esté volcando en estos comicios, que tendrán lugar el próximo 18 de febrero, también se explica por la lectura nacional que tendrán. Por primera vez desde 2009, su nombre no se encontrará en las papeletas, pero el actual líder de los populares se juega mucho más en ellas que el propio candidato, Alfonso Rueda. Revalidar la mayoría absoluta consolidaría Feijóo como líder de la oposición, mientras que perderla, podría abrir una nueva crisis en el liderazgo del PP.