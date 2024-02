Idoia Ribas: "No tiene sentido que la dirección nacional intente que alguien cambie de opinión"

Idoia Ribas descarta un avance electoral al considerarlo "una gran irresponsabilidad" y asegura que "no tengo ningún motivo de duda" sobre sus compañeros del grupo: "Las decisiones ya están tomadas".

¿Ustedes se fían de la dirección nacional después de la decisión del lunes?

Nosotros no tenemos motivos para desconfiar. Lo que hacemos es tenderles la mano para que esta situación se pueda reconducir. Y lo hemos dicho en todo momento. Nunca hemos querido irnos de Vox, ni pretendemos ahora hacerlo, ni lo vamos a querer hacer en el futuro. Simplemente es cuestión de que la Dirección Nacional tome las decisiones que considere y a partir de ahí acataremos. De momento nos han comunicado un expediente disciplinario, nosotros vamos a presentar alegaciones de expediente disciplinario y a partir de ahí veremos cómo se resuelve todo.

¿Madrid ha actuado de forma autoritaria?

Hay unas directrices, en todos los partidos políticos funciona igual y hay que cumplirlas. Nosotros siempre hemos estado dentro de esas directrices de nuestro partido y nunca hemos ido en contra de las directrices políticas que nos han marcado porque, de hecho, pensamos como nuestro partido. Esos son nuestros ideales, nuestros principios y nos hemos presentado a las elecciones con esa intención. Aquí no se trata de que alguien actúe de forma autoritaria o no, aquí lo que se trata es de que tenemos un problema con el comité ejecutivo provincial de Baleares.

Apunta directamente a la presidenta del partido, Patricia de las Heras.

Estaba aprovechando su cargo para hacer actuaciones contrarias a las líneas políticas y programáticas del grupo parlamentario. Hizo unas declaraciones públicas diciendo que este gobierno no había hecho nada en materia lingüística y que en seis meses seguía habiendo inmersión, cuando sabe que esto es un curso escolar que viene de un proceso de escolarización de cuando aquí gobernaba Francina Armengol. Tenemos un acuerdo para implantar la libre dirección de lengua en septiembre, que nos ha costado muchísimo esfuerzo y que tuvimos que votar en contra del techo de gasto para poder obtenerlo. Si luego no cumpliese ya podríamos hablar, pero estas declaraciones incendiarias que crean tensiones en nuestro partido y en el PP, con el que necesariamente nos tenemos que entender porque así nos lo han pedido los ciudadanos de Balears en las urnas, no tienen ningún sentido.

Asegura que la dirección autonómica les boicotea.

Llevamos unos meses en los que se nos impide contactar con coordinadores y concejales que, para nosotros, es básico para luego trasladar las propuestas al Parlament en forma de leyes. Este aislamiento, silenciamiento y hostigamiento hacia nosotros tampoco tenía ningún sentido. No podíamos continuar así. Yo he ido a Barcelona y a Madrid varias veces, he tenido reuniones por videoconferencia, he enviado comunicados escritos con propuestas de mejora y hasta ahora no hemos sido atendidos. Por tanto, no nos ha quedado más remedio que tomar una decisión muy dolorosa, pero es la única forma de poder seguir avanzando con el acuerdo de investidura que yo misma firme.

La dirección nacional ya les ha abierto un expediente.

Hay una suspensión cautelar.

Aún así insiste en que han hecho las cosas bien y que se puede reconducir la situación.

La última palabra la tiene el comité de garantías del partido. Acataremos la decisión.

"Garantizamos la gobernabilidad en Baleares"

¿Cómo reaccionaría si Marga Prohens convoca elecciones?

Es una prerrogativa que tiene la presidenta y yo ahí no me puedo meter. Lo que sí que le puedo decir es que nosotros garantizamos la gobernabilidad mediante este acuerdo. Nosotros no nos hemos salido de este acuerdo y el PP tampoco. Por tanto, plantear ese escenario ahora mismo no tiene ningún sentido porque no es el escenario que tenemos encima de la mesa. No es lo que estamos barajando ninguna de las dos formaciones y lo tenemos muy claro: nosotros apostamos por eso. Creo que sería una gran irresponsabilidad porque los ciudadanos eligieron un cambio la pasada primavera y no hay ningún motivo para que ese cambio no se siga produciendo. Las políticas públicas van a seguir siendo las mismas porque nosotros suscribimos todos y cada uno de los 110 puntos del acuerdo. Entonces no barajamos esa posibilidad y, sobre todo, creo que las voces que están apuntando ahí lo que hacen es caer en una irresponsabilidad muy grande, porque eso sí que desestabiliza a un gobierno. Hacer creer que no tiene los suficientes apoyos cuando eso no es cierto. Ahora mismo el Govern tiene los apoyos suficientes, una mayoría absoluta en el Parlament y sigue teniendo exactamente igual que antes.

¿El grupo parlamentario es compacto? ¿Pondría la mano en el fuego por sus compañeros?

Ha quedado demostrado que somos un grupo compacto porque la decisión se ha adoptado por unanimidad, por tanto no tengo ningún motivo de duda sobre mis compañeros de grupo. Al contrario. Creo que esta decisión que hemos tomado, que ha sido muy dura y dolorosa porque a nadie le gusta esta situación, la hemos tomado porque no nos ha quedado más remedio, porque es imposible continuar con ese hostigamiento, con ese aislamiento, con esta forma de trabajar. Es absolutamente imposible y efectivamente creo que ha quedado demostrado. O sea que no tengo ninguna duda.

Si alguno de los cinco dejase su grupo cambiaría por completo la aritmética parlamentaria.

La aritmética parlamentaria no cambia.

Si ustedes pasasen de 5 a 4 diputados sí que cambiaría. Porque habría mayoría en el otro lado.

¿En qué otro lado? Si ellos también van a seguir apoyando las políticas del acuerdo de investidura.

¿Entonces no teme que desde el partido y la dirección nacional puedan intentar que alguno de sus diputados cambie su opinión respecto a las decisiones que se han tomado estos días?

Es que las decisiones ya están tomadas. No sé a qué se refiere con que la dirección nacional pueda intentar que alguien cambie de opinión. No tiene ningún sentido. El PP tiene 25 diputados y Vox también 5. Mayoría absoluta. Además luego hay tres no adscritos que en principio van a seguir votando a favor de las iniciativas que se presenten dentro de este acuerdo de investidura. Y otro más, el señor Llorenç Córdoba, que también porque tiene un acuerdo con el PP. Hay una amplia mayoría en este Parlament para que continúe este Govern y que no sea necesario una convocatoria de elecciones. No es una cuestión de confianza ni nada por el estilo, porque el escenario es completamente favorable a que sigan.

Ha habido concejales de diferentes municipios que han respaldado su decisión y se han rebelado contra la dirección. ¿Esto puede afectar a los gobiernos municipales?

¿Por qué va a afectar? Es que una cosa no tiene relación con la otra. Nosotros seguimos dando apoyo al PP y los concejales también en sus respectivos ayuntamientos porque tienen un acuerdo de gobierno. Esa realidad no ha cambiado. Hay que entender que el grupo parlamentario Vox, aunque ahora mismo lo conformen cinco diputados, va a seguir siendo el grupo parlamentario Vox y van a seguir siendo necesarios los votos para que el PP continúe en el Govern. Siempre y cuando se mantenga dentro del acuerdo de Gobierno, claro, porque si se sale entonces ya perderá nuestro apoyo.

"Campos ya lleva meses completamente desvinculado de este grupo parlamentario"

Este miércoles se conoció un informe de la actual presidenta del partido en el que acusaba directamente al exlíder Jorge Campos. ¿Usted tenía constancia de que se había enviado este informe? ¿Da validez a lo que se cuenta?

Lo único que le puedo decir es que estos hechos son completamente ajenos al grupo parlamentario y, por tanto, si quiere ampliar esta información deberá dirigirse a las personas implicadas.

¿Desvincula totalmente el grupo parlamentario de este informe?

Sí, es completamente ajeno a nuestro grupo parlamentario.

Usted que conoce bien el partido y a la dirección. ¿Por qué Madrid no ha actuado en este caso?

Insisto en que son hechos ajenos a este grupo parlamentario y las personas que pueden aclarar lo que está ocurriendo, si es que está ocurriendo algo, son las personas que están implicadas en esos hechos. Yo no le puedo decir más.

Campos apoyó la decisión de la dirección nacional. ¿Se lo esperaban o pensaban que iba a darles la razón a ustedes?

No esperábamos nada. Ni una cosa ni la otra. El señor Jorge Campos ya lleva meses completamente desvinculado de este grupo parlamentario y de la política autonómica balear. Ahora mismo está ocupando un escaño en el Congreso de los Diputados y está pendiente de elaborar una ley estatal para intentar que haya libertad lingüística en toda España y, por tanto, no tiene absolutamente nada que ver con este grupo.

Ustedes estuvieron toda la pasada legislatura juntos y ha sido una persona muy importante en el partido. ¿La relación de Campos con el grupo parlamentario se ha enfriado desde que se presentó a las elecciones generales?

La relación que tengo con Jorge Campos es como la que tengo con cualquier otro compañero de partido. Cada uno hace sus funciones y cada uno está más a lo que está. Él está en el Congreso de los Diputados y yo estoy de portavoz en el grupo autonómico. No hay más.

"No necesitamos estar en el Govern para influir en las políticas públicas"

¿Se arrepienten de no haber entrado en el Govern?

Yo me remito a la hemeroteca. No necesitamos estar en el Govern para cambiar e influir en las políticas públicas. Ha quedado ampliamente demostrado. Tenemos un plan para la elección de libre elección de lengua que es histórico en esta Comunidad Autónoma y que se va a implantar a partir del próximo mes de septiembre. Tenemos 20 millones de euros en los presupuestos para ello. Admás todas nuestras enmiendas se han incorporado a los presupuestos. Le puedo dar un dato que es definitivo: en el resto de Comunidades donde Vox está dentro del gobierno han reducido las subvenciones a sindicatos y patronales en un 50 por ciento, mientras que aquí hemos sido los únicos que las hemos eliminado al 100%. Por tanto queda claro que no es necesario estar en el Govern. No está en nuestra agenda.

¿Les preocupa que el PP no acabe aplicando su propuesta para la libre elección de lengua?

Ninguna. Nosotros nunca más hemos vuelto a decir que el consejero titubea. Antes sí y por eso hubo precisamente una negociación, para poder solventar la situación. Ahora mismo estamos satisfechos con este acuerdo y esperamos que sea un éxito.

Madrid impuso que Gabriel Le Senne debía ser el presidente. ¿Están contentos con su trabajo en estos meses?

En el momento en que lo decidimos, porque fue una decisión conjunta, yo estaba convencida de que iba a ser un excelente presidente. Creemos que sería un excelente parlamentario y diputado por sus conocimientos. Nosotros le propusimos que dimitiese y se integrase en el grupo, pero rehusó este cambio. De todos modos, también es verdad que el señor Le Senne ha formado parte del Comité Ejecutivo Provincial liderado por Patricia de las Heras, que es la persona que ha puesto palos en las ruedas a este grupo para no dejarnos avanzar en las políticas que queríamos aplicar. Ha sido inevitable tomar esta decisión.