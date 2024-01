Gabriel Le Senne: "Si Prohens se apoya en los cinco tránsfugas podría ser la gota que colme el vaso"

Tras poco más de seis meses en el cargo, ha sido expulsado por parte de los cinco diputados díscolos de Vox. Sin embargo, quiere dar batalla jurídica y seguir manteniendo la presidencia de la Cámara Balear.

¿Cuál ha sido el origen de la rebelión por parte de los cinco diputados díscolos respecto a la dirección nacional?

Yo diría que la división viene de bastante atrás, incluso desde antes de las elecciones. De hecho, uno de los motivos por los que yo tenía que ser el presidente es porque venía nuevo, no estaba peleado con nadie ni tenía hipotecas. Durante este tiempo he querido poner paz, igual que como presidente en el pleno he intentado llevarme bien con todos, manteniendo el perfil institucional y neutral. Estoy muy contento porque creo que lo he conseguido.

¿La gota que ha colmado el vaso de esta crisis está vinculada con la lengua?

Es un detalle que ha surgido recientemente fruto de la descoordinación por el enfrentamiento previo con la dirección nacional. Pero en el fondo no hay ninguna diferencia ideológica en ese sentido entre unos y otros. Fíjese que cuando hubo el anterior problema con el techo de gasto votaron en contra porque querían ser más duros con la lengua. Ahora se salen de lo que manda Madrid porque quieren ser más blandos, no hay quien lo entienda. Yo creo que dicen una cosa u otra según les conviene, pero no hay una razón ideológica de fondo.

Uno de los aspectos que sentó muy mal entre los rebeldes fue el hecho de que Ignacio Garriga no se reuniera con el grupo parlamentario, ¿por qué no quiso verse con ellos el número 2 de Abascal?

Es verdad que no se sentó con ellos pero yo lo interpreto más como una forma sutil de llamarles al orden y animarles a rectificar. Si tú no te portas bien es normal que tengas más deferencia con otros que sí lo hacen, pero ellos en vez de rectificar han llevado al extremo el enfrentamiento. Para mí es una reacción irracional que no logro comprender.

En el caso de que no pueda mantener la presidencia del Parlament, seguiría como diputado no adscrito. ¿Apoyará al Govern de Marga Prohens?

Depende, porque ahora como miembro de Vox estoy para cumplir el acuerdo de investidura que hay entre los dos partidos. Ahora bien, si Marga Prohens decide apoyarse en un grupo de tránsfugas la verdad que sería una posición incómoda y creo que no podría apoyarla. Pero si la presidenta no se apoya en ellos cuenta con todo mi apoyo y mi simpatía.

¿Ha hablado con usted la presidenta tras su expulsión del grupo parlamentario de Vox?

Sí, hablé con ella. Me transmitió ánimos y me dijo que sentía mucho la situación que estaba viviendo.

¿Entendería que el Govern se apoye en los díscolos para mantener la mayoría parlamentaria?

Entiendo que necesita contar con una mayoría pero creo que no se puede alcanzar a cualquier coste y que apoyarse en tránsfugas es un daño para la democracia. Se están apropiando de unas actas de diputado que no son suyas, las ha ganado porque iban en la lista de Vox. La gente no los ha votado a ellos ni a mí, han votado a Vox. Entonces si se adueñan del grupo para hacer lo contrario de lo que le pide el partido me parece una traición y una deslealtad.

¿Considera que si Prohens respalda su mayoría en estos cinco rebeldes puede agravarse la crisis a nivel nacional entre PP y Vox?

Desde luego que no ayudaría y desgraciadamente las cosas estaban ya tensas últimamente. Quién sabe, podría ser la gota que colme el vaso o en cualquier caso una gota más en el mismo.

¿Cree que la mejor solución para la gobernabilidad de Balears sería convocar elecciones anticipadas?

Puede que sí. A lo mejor podría intentar gobernar en minoría una temporada porque con el resto de diputados tiene casi la mayoría, se quedaría con 28 o 29 escaños. Simplemente pactando con alguno más podría intentar gobernar, o sino pues convocar elecciones.

A nivel jurídico, como queda la situación del grupo parlamentario Vox?

Ahora lo estamos investigando y viendo las líneas que habría que recurrir. La primera por la que me inclino es combatir nuestra expulsión del grupo, la de Patricia [de las Heras] y la mía, porque creemos que es ilegal. No está motivada, además no se basa en que nos hayan expulsado previamente del partido ni en ninguna otra cuestión pertinente, y aparte se hace vulnerando el reglamento interno del grupo que han incumplido de manera flagrante.