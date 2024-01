La agenda del comisario jubilado José Manuel Villarejo incluye una anotación manuscrita de 20 de agosto de 2014 de gran relevancia para la investigación que llevan a cabo el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón y la Fiscalía Anticorrupción en la pieza separada número 36 del 'caso Tándem' en la que se investigan las presuntas presiones que sufrió en 2013 y 2014 el exjuez Javier Gómez de Liaño. Este letrado dirigía en esas fechas la defensa de Luis Bárcenas en el 'caso Gürtel'. El extesorero del Partido Popular decidió cambiar de estrategia procesal, pues tras negar inicialmente la existencia de una caja 'b' en el seno de la formación conservadora, que se nutría de donaciones irregulares de grandes empresarios, se decidió a reconocerla.

Y la referida nota de 20 de agosto de 2014, que Villarejo atribuye a "Óscar", dice de forma textual: "Llamadas varias de que Liaño está en Suiza recibiendo dinero de LB. Le dije que me parecía raro". Este manuscrito cobra especial relevancia porque tan sólo dos días después, el 22 de agosto de 2014, Villarejo grababa una conversación que mantiene con el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, en el que le adelanta que tratará de confirmar si Gómez de Liaño disponía de dinero en la Confederación Helvética.

"De Suiza, de Liaño, voy a mirarlo, a ver si es verdad. ¿No te ha dicho si sacó algo [el inspector jefe José Ángel Fuentes] Gago de la visita? ¿Tú no te has enterado de la visita que le hizo a Kalashov? Y el otro, Halit [Sahitaj], que tú ya tienes la grabación, es el que está dolido: yo le mandé un abogado que tengo, satélite mío, con el que habla ahora, y es el que le ha dado los datos, y le he dicho, mándame los datos de esa cuenta de Suiza, y entonces ya hablaremos", dice Villarejo a Francisco Martínez.

Un preso en España

El ciudadano rusogeorgiano Zakhar Kalashov estaba entonces preso en España en virtud de una sentencia firme dictada tras celebrarse un juicio en el que había sido defendido por Gómez de Liaño. Y el comisario jubilado trataba de determinar si este reo había pagado de forma irregular en Suiza al exjuez de la Audiencia Nacional. Y los intermediarios, siempre según las anotaciones y las grabaciones disponibles, serían un abogado, que declaró como testigo en el caso Villarejo, y el ciudadano serbio Halit Sahitaj, que está investigado en la causa.

El audio de 22 de agosto de 2014, tal y como adelantó EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica,, también viene reflejado en las agendas de Villarejo. Además, la grabación está incluida en el sumario de la pieza separada número 34 del caso Tándem. La transcripción de la conversación entre el comisario jubilado y Francisco Martínez se incluye en un informe elaborado por los agentes de Asuntos Internos encargados de las pesquisas del 'caso Villarejo', también en poder de la cabecera.

Precisamente, la Fiscalía Anticorrupción interrogó en la pieza separada número 36 a un testigo, que fue citado tras reclamarlo Gómez de Liaño, cuyo nombre aparece de forma recurrente en las agendas de Villarejo. El comisario se dirige a él como intermedario de los mencionados Halit Sahitaj y Zakhar Kalashov: "¿Por qué el señor Villarejo pudo anotar en sus agendas que usted tenía información sensible del señor Gómez de Liaño y que podría proceder de Halit Sahitaj si estaba vinculado con Kalashov?", le preguntó el fiscal, ante lo que el letrado respondió: "Con total honestidad, no comprendo por qué apunta que yo tengo una serie de información cuando no dispongo de ella".

"Lo desconozco"

Al ser interpelado por Gómez de Liaño, este testigo volvió a responder: "Desconozco por qué hace ese apunte el señor Villarejo, además de que no dispongo de ningún dato sensible, ni de usted, ni nada relacionado".

Sin embargo, la representante legal del PSOE en esta pieza separada número 36 presentó la semana pasada un escrito en el Juzgado Central de Instrucción número 6 en el que puso de manifiesto la existencia de evidencias que contradicen la versión del testigo.

Existen pruebas

Y estas nuevas evidencias permanecen en el sumario de la conocida como 'Operación Prima' contra el crimen organizado que se investigó en un juzgado en Fuenlabrada (Madrid): "Existen pruebas de que [el testigo] trató con José Manuel Villarejo sobre la situación de Zakhar Kalashov y Halit Sahitaj en relación con el abogado Javier Gómez de Liaño", especifican los socialistas en su recurso, adelantado por esta redacción, en el que reclama a García Castellón que pida tres correos electrónicos en los que el comisario da instrucciones al testigo para obtener información sobre Gómez de Liaño.

De forma reciente, el juez García Castellón ha vuelto a otorgar relevancia a las anotaciones de las agendas de Villarejo, pues en virtud de su contenido ha acordado citar el 20 de febrero a declarar como investigados a los ex número dos de Interior y de la Policía Francisco Martínez y Eugenio Pino, respectivamente.