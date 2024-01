El presidente de Unión del Pueblo Navarro, Javier Esparza, ha anunciado este viernes que no seguirá al frente del partido después del congreso que se celebrará el 28 de abril, tras más de ocho años al frente de UPN.

Así lo ha anunciado durante el Consejo Político que decidirá los plazos del próximo congreso, donde ha expresado que tampoco se presentará a la reelección la actual dirección. "Es una decisión meditada y que creemos que es lo mejor. La vida son ciclos. Ocho años es una buena cifra para un cargo, se pueden llevar a cabo proyectos y se puede aportar", ha dicho.

Esparza llegó a la Presidencia de UPN en 2015 para sustituir a Yolanda Barcina y ha sido candidato a la Presidencia del Gobierno de Navarra en tres ocasiones, la última en mayo del pasado año. En septiembre ya anunció que no repetiría como cabeza de lista de su partido en las elecciones forales de 2027, pero quedaba en el aire si optaría a seguir liderando su partido, algo que esta tarde ha aclarado.

"Pienso en lo que es mejor para UPN. Dije que estaría ocho años, no es siempre fácil ser coherente. En esta ocasión lo voy a ser. Lo mejor es afrontar un nuevo tiempo, UPN es el partido más votado", ha señalado durante un discurso de menos de un cuarto de hora. "Algunos me han trasladado que tengo la responsabilidad de encontrar a alguien de consenso. Yo no creo eso, UPN no es de nadie. UPN es de los afiliados. Nadie puede creer que es insustituible. Este partido es de todos. Yo diré lo que pienso, el consenso y la unidad son buenos y la lealtad y el apoyo a la siguiente dirección también", ha añadido.

"Eso es lo que voy a defender", ha reiterado Esparza, que seguirá al frente de la oposición en el Parlamento de Navarra, ha adelantado que no dará "ninguna espantada" y que seguirá en política "de forma activa". "Voy a seguir ayudando al que es mi partido. Mi conocimiento va a estar al servicio de UPN. La nueva dirección va a tener mi respeto, y Javier Esparza estará a su servicio", ha explicado.

Para el todavía presidente de UPN, la nueva dirección se enfrentará a "un momento complejísimo y muy bonito al mismo tiempo". "Tenemos que aprender a tener paciencia, este socialismo no es para siempre. Lo combatiremos con toda la fuerza y nada me hará más feliz que volver a ver a UPN al frente del Gobierno de Navarra".

Javier Esparza ha terminado su discurso agradeciendo a "todas las personas" que le han acompañado durante esta etapa y, visiblemente emocionado, ha recibido el caluroso aplauso del Consejo Político de su partido.