Las dinámicas que Pablo Iglesias impuso en Podemos en su guerra contra Iñigo Errejón allá por 2017 se extienden ahora a la empresa de difusión que él mismo creó, Canal Red. El exvicepresidente del Gobierno ha despedido al que fuera su compañero de filas, Juan Carlos Monedero, uno de los ideólogos del partido morado, después de que cuestionara públicamente la reconversión de esta plataforma en un canal oficial de Podemos. Esta salida se suma a la caída en desgracia de Sergi Gregori, el que fuera el fichaje estrella de Iglesias que dirigía el programa El Tablero hasta la semana pasada, cuando fue apartado definitivamente.

Ha sido el propio Monedero el que ha anunciado que su programa En la Frontera no se emitirá más en Canal Red. Un mensaje en el que también ha vuelto a referirse al papel de la empresa de Iglesias en torno al partido: "Nadie puede negar el asedio a Podemos y es evidente la voluntad de Canal Red de cerrar filas ante el cerco. No creo que sea lo más eficaz, pero lo entiendo", señalaba, antes de declararse "convencido de la unidad" y lanzar una advertencia: "Los enemigos están en otros sitios".

Trincheras de Iglesias

Esta salida se anuncia unos días después de que el que fuera el presentador estrella del canal, Sergi Gregori, haya sido relegado en la cadena. Gregori fue una apuesta personal de Iglesias, que contó con él para fundar la plataforma y se comprometió a darle su propio programa. Un programa que dirigía y presentaba desde el inicio de las emisiones y del que ha sido ahora apartado, apenas diez meses después de estrenarse la cadena.

Canal Red nació en marzo de 2023, en medio de las fuertes tensiones entre Podemos y Sumar. Las negociaciones entre Podemos y Sumar para la conformación de las listas electorales llevaron a que Pablo Iglesias reconvirtiera su empresa en un actor político que jugaba a favor de su partido, presionando a través de sus canales en apoyo a la formación, y de su pareja, Irene Montero, que se enfrentaba a un veto en las listas.

La empresa de Iglesias se tornó en una trinchera, y cuatro meses después del lanzamiento del canal, Gregori fue apartado parcialmente del programa, que pasaba de presentar a diario a sólo tres días en semana. Desde la semana pasada, el presentador ha sido apartado completamente de la pantalla, y la semana pasada presentó el último programa de la cadena, en la que continúa con labores de redacción.

La crisis en Canal Red ha estallado por los aires este enero, después de que el medio de difusión haya hecho las veces de canal oficial de Podemos, permitiendo a Iglesias anunciar a través de su plataforma decisiones tan relevantes como la ruptura con Sumar y la salida de los morados al grupo Mixto o el pacto entre Ione Belarra y el PSOE para salvar el decreto anticrisis del Gobierno. Un papel que evidencia el protagonismo que todavía ostenta el exdirigente, que continúa siendo líder oficioso del partido.

Choque Iglesias-Monedero

Hace unos días, el ideólogo de Podemos definía a Canal Red como un "órgano de partido", según aseguró en una entrevista en El Mundo. "Canal Red tiene que despodemizarse y Podemos tiene que descanalizarse". "Es un órgano muy podemita y eso no es bueno ni para Canal Red ni para Podemos. No es bueno para Canal Red porque circunscribe mucho su influencia y no es bueno para Podemos porque no termina de liberarse de esa contundente opinión de convencidos que expresa siempre Canal Red", apuntaba, defendiendo ampliar el espacio al que se dirigía la empresa de difusión de Iglesias. "Creo que Canal Red tiene que despodemizarse. Y Podemos tiene que descanalizarse".

Estas declaraciones sublevaron a Pablo Iglesias, que la semana pasada aprovechó para responder a Monedero, a través de una entrevista en Público, donde criticó a Monedero por sus declaraciones y admitió haberse "equivocado" al "haber apostado" por quienes después iban a "hablar mal" del partido, en referencia a su excompañero de filas.

"Qué terrible haber apostado por gente que después es capaz de irse a un medio de comunicación a soltar una rajada contra tu partido. Qué mal lo hemos tenido que hacer para que alguien se haya ido a un plató de La Sexta o a El Mundo para hablar mal de tu pratido. En algo nos tuvimos que equivocar". "Eligiendo personas no siempre acierto", admitía el ex dirigente en la entrevista.