Alberto Núñez Feijóo reconoce por primera vez que existe riesgo de perder la mayoría absoluta en Galicia y mira directamente a Vox. En el PP aseguran que el partido de Santiago Abascal no entrará en el Parlamento gallego después de las elecciones del 18 de febrero porque es “imposible”, según insisten fuentes de la dirección nacional, que superen el 5% de los apoyos que marca la ley electoral en esa comunidad. Pero los votos que aglutine la extrema derecha podrían perjudicar al actual presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que no tendrá con quién sumar y necesita sacar la absoluta por sí mismo (38 escaños).

Por primera vez Feijóo, en una entrevista en ‘esRadio’, admitió los riesgos que tiene que Vox se presente a las elecciones gallegas, identificando tres escaños problemáticos en Lugo, Ourense y Pontevedra. “Si perdiésemos la mayoría absoluta por un escaño y contáramos los votos que tiene Vox, con esos votos no solo no perderíamos la mayoría sino que tendríamos tres escaños más, un resto en Lugo, otro en Ourense y otro en Pontevedra”, afirmó el líder conservador. Que se presenten, remató, “puede conllevar una bajada de tres escaños en total y, por tanto, una situación para el PP de riesgo”.

Lo resumió así: “¿Tiene sentido que Vox se presente en Galicia? No. ¿Y puede perjudicar a una mayoría absoluta del PP? En mi opinión, sí”. Feijóo se lanza por primera vez y sin ambages a por el elector de Vox con un paralelismo que él mismo lanzó en la entrevista: puede repetirse la situación de las elecciones generales del 23J, que el PP gane pero no gobierne.

En Génova tienen cuantificadas las provincias en las que los votos de Vox no se tradujeron en escaño propio y, sin embargo, impidieron sumar uno nuevo a los populares. “Yo le planteé a Abascal que no se presentara en algunas provincias. No tuve éxito. El PP perdió así siete escaños que eran los de la mayoría absoluta. Y ese fue un error, en mi opinión, histórico”, afirmó Feijóo, culpando a Vox del fracaso.

El portavoz en el Congreso y hombre fuerte de Feijóo, el gallego Miguel Tellado, ya pidió hace semanas a Vox que meditara no presentarse en Galicia. Al partido de extrema derecha le sentó muy mal esa petición y dejó claro que no renunciaría a estar en ninguna convocatoria electoral.

Las relaciones en la derecha llevan tiempo deterioradas y ayer hubo una nueva demostración en el pleno del Congreso, donde Santiago Abascal llegó a llamar “golpe a la Constitución” el acuerdo de los dos grandes partidos para modificar el artículo 49 y que las personas con discapacidad dejen de llamarse “disminuidos”. Todo ello a pesar de que Vox optó por la abstención.

Después, en los pasillos, se produjo un saludo espontáneo entre Feijóo y Abascal. Varios apretones de manos y gestos que no eran solo cordialidad. Minutos antes el líder de Vox había cargado duramente contra el del PP. Y este miércoles el dirigente gallego atacó a su rival de la derecha: “Un voto a Vox es para que gobierne el independentismo en Galicia”.