La presidenta del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha convocado este lunes al comité de dirección del PP de Madrid y ha activado al partido para que el próximo domingo 28 de enero apoye a Alberto Núñez Feijóo en el acto previsto en la Plaza de España en contra de las políticas de Pedro Sánchez y que el PP nacional ha anunciado este fin de semana.

El PP de Madrid confía en llenar la plaza como ha ocurrido en los meses de otoño en otros actos convocados por el partido en la capital. “Hay motivos suficientes” para esta concentración, ha apuntado Alfonso Serrano, número dos de Ayuso en la formación regional que organizará el evento en coordinación con la dirección nacional. “Cuando hemos pedido que los madrileños salgan a la calle, nos han apoyado”, ha incidido, y añadido en alusión a la ley de amnistía y los últimos acuerdos de Pedro Sánchez con Junts: “Invitamos a los madrileños que quieran defender la igualdad entre los españoles y entre las comunidades, esto no es ya una cuestión de izquierdas o de derechas”.

Serrano ha advertido, siguiendo la línea que marca Ayuso, que el PSOE y sus socios están “cambiando de forma torticera el país por la puerta de atrás”. Es necesario, ha dicho, “seguir hablando de sanidad, de transporte y de servicios públicos en general, “pero los países que no se han preocupado por la democracia, no tienen ni servicios públicos ni democracia”, ha sentenciado.

El número dos del PP de Madrid ha señalado que el acto del PP es una convocatoria abierta “a todos los españoles”, evitando así específicamente contestar si abren la mano a Vox para este acto, y de momento ha explicado que no hay agenda del día cerrada y no ha querido explicitar si Ayuso participará o no con una intervención, aunque es de esperar que lo haga como en ocasiones anteriores, o si habrá algún invitado de fuera del partido.

A favor de los intereses de los madrileños

En otro orden de cosas, Serrano ha apuntado que han acordado que el PP de Madrid va a seguir confrontando contra quienes vayan “en contra de los intereses de los madrileños.

En este sentido, ha puesto como ejemplo que el Gobierno haya cortado este fin de semana las carreteras de acceso a Navacerrada, impidiendo el acceso de los madrileños a las estaciones de esquí, o que el Delegado del Gobierno, Francisco Martín, ha autorizado una concentración contra una conferencia que ha organizado el Ayuntamiento de Boadilla para analizar la Ley de la amnistía.

Serrano considera “bochornoso que el partido que lidera Juan Lobato incite manifestaciones" frente a centros en los que ha explicado se va a celebrar “un debate de un tema de interés público”.