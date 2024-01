El Gobierno apura las últimas horas para intentar salvar in extremis los tres primeros decretos de la legislatura que se votan este miércoles. Junts sigue en el no, como ha reiterado a primera hora de la mañana su portavoz, Miriam Nogueras, y Podemos amenaza con rechazar dos de ellos por la falta de contrapartidas a sus propuestas en la negociación. Los socialistas tienen hasta las 15:00 horas, cuando se cierra la votación telemática, para negociar. Por el momento, los posconvergentes siguen sentados en la mesa y los negociadores del PSOE y el Ejecutivo confían todavía en llegar a un acuerdo para evitar el primer gran revés de la legislatura.

Los encargados de las negociaciones por parte del Gobierno repetían a primera hora que todavía tienen tiempo para reconducir la votación. “Hasta antes de la votación hay margen para negociar”, explicaba Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, en los pasillos del Senado, donde se desarrolla la sesión por estar en obras el Congreso. El Gobierno se juega parte de su agenda social y de los fondos europeos, pero también si es capaz de alejar el fantasma de la inestabilidad o, como ha vaticinado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, del “desgobierno”.

Bolaños presiona y pide a los posconvergentes que dejen atrás las "politiquerías"

El ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, que intentó sin éxito en los últimos días abrir una vía de negociación con el PP, subió al estrado para hacer un último llamamiento a sus socios: “Están aquí para hacer bien a quienes les votaron y no para perjudicarles con politiquerías que nadie entiende”. “Hagamos política útil”, les reclamó, sin hacer mención a la propuesta del PSOE de tramitar los decretos como proyecto de ley para incluir cambios en los textos ni referirse directamente a las negociaciones con los posconvergentes.

La presión a los grupos

La primera intervención de Bolaños se ha centrado en presionar a los grupos con las consecuencias de tumbar los decretos, con reformas de las que depende el próximo desembolso de los fondos europeos o las medidas contra la inflación. “Los ciudadanos podrán comprobar hoy si los representantes que eligieron en las elecciones del 23-J están para facilitarles la vida o dañarles si con ello también dañan al Gobierno”, avisó.

Si decaen los decretos, lo harán también las medidas anticrisis como el Iva rebajado de los alimentos y el transporte público gratuito

“Esperan mucho de nosotros”, continuó, para volver a advertir que si “hoy les fallamos, mañana sube la factura de la luz, la pensión baja, se dejará de poder acceder gratuitamente al transporte público y se tendrá que gastar más en el supermercado para llenar el frigorífico”. La ciudadanía y las empresas, concluyó, “esperan de sus representantes que les hagan la vida más fácil y no más difícil”.

El Gobierno necesita la colaboración de todos sus socios, con tendencias ideológicas tanto progresistas como conservadoras y en competición entre sí, para sacar adelante los tres reales decretos. Más allá de los 121 diputados del PSOE y los 26 de Sumar, el Ejecutivo de coalición tiene asegurado el apoyo de ERC (7), EH Bildu (6), PNV (5) y Coalición Canaria (1). Sin embargo, le hace falta como mínimo el respaldo de Podemos (5) y BNG (1), así como la abstención de Junts (7), para superar al bloque de PP (137), Vox (33) y UPN (1).

Una de las ventanas de negociación con Junts tiene que ver en los avances en el plan de retorno de las empresas que salieron de Catalunya por el ‘procés’ con incentivos fiscales y también sanciones. Sobre lo primero, Hacienda tiene dudas de cómo articular bonificaciones dentro de la ley, mientras que sobre lo segundo, desde el Gobierno advertían este martes de que sancionar a empresas daña la “seguridad jurídica”. El enfoque de Junts cuenta también con el rechazo del propio Govern, en manos de los republicanos, quienes este miércoles votarán a favor tras criticar las “gesticulaciones” de los posconvergentes.

A la espera del resultado de las intensas negociaciones que mantienen ambas partes, Gobierno y Junts, Nogueras, la portavoz del partido del 'expresident' Carles Puigdemont en el Congreso, ha tratado de matizar, en declaraciones a Rac1, que la medida sobre las empresas consiste en multas no por no regresar sino por incumplir "la ley". Esta propuesta genera incomprensión y dudas en parte de Junts y no consta en el pacto de investidura con el PSOE, que solo recoge el acuerdo de incentivar el regreso de las firmas que abandonaron Catalunya por el 'procés'.