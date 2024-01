Podemos mantiene su determinación de votar contra el decreto defendido este miércoles por Yolanda Díaz, sobre la reforma de los subsidios de desempleo para mayores de 52 años. El partido de Ione Belarra exige retirar de la norma el "recorte" de la base de cotización de este subsidio, y se enrocan en el 'no' a menos que se cumpla su petición, algo que parece improbable a unas pocas horas de que termine el plazo del voto telemático, a las 15 horas, y cuando en Sumar niegan la mayor, rechazando que exista recorte alguno. En caso de que Podemos mantenga sus posiciones, el decreto será devuelto al Gobierno.

Fuentes del partido morado señalan que no hay en marcha ninguna negociación con el PSOE, y que en las últimas horas sólo se han producido llamadas del partido mayoritario del Gobierno sin ofrecer ninguna propuesta. "Nos llaman para pedir los votos gratis", denuncian. "Los teléfonos están abiertos", señalaba en los pasillos la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que advertía que "no hemos recibido ninguna contrapropuesta".

Es simbólico también el hecho de que las últimas conversaciones no se hayan producido al máximo nivel, como suele suceder en la fase final de las negociaciones. Si Félix Bolaños y la propia Díaz levantaron el teléfono a principios de semana para tratar de avenir a Junts y al PP a que diesen luz verde a estas normas, en el caso de Podemos ha sido Rafael Simancas, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, un perfil de segundo nivel, quien ha tomado las riendas.

Segundo nivel

La llamada, que se produjo a última hora de este martes según estas fuentes, se dirigió a la secretaria de Organización morada, Lilith Verstrynge, sin que se le ofreciera ninguna propuesta. En Podemos reclaman un acuerdo o compromiso previo "por escrito" para introducir enmiendas en la propuesta, que se tramitará como proyecto de ley en caso de ser convalidado. "Por qué no vamos a dejar caer un decreto que contiene recortes", sostienen, preparando el terreno para el 'no'.

Pero en el Ministerio de Trabajo tampoco hay disposición de llegar a compromisos previos; aunque a lo largo de esta semana se han producido llamadas, en las últimas horas el entorno de Yolanda Díaz se muestra especialmente molesto por la beligerancia de Podemos y la introducción de un término especialmente duro como son los "recortes".

El diagnóstico es opuesto, y en Trabajo se niegan a reformar unos recortes que a su juicio son inexistentes. Limitan su compromiso a permitir la introducción de enmiendas, pero sin acuerdos previos y sólo una vez que el decreto haya atravesado con éxito el primer trámite parlamentario que se vota hoy, algo que no está claro que vaya a ocurrir. Algunas voces de Sumar apuntan a que el rechazo de Podemos sería una suerte de vendetta de los morados contra la líder de Sumar, más que una posición política de fondo.

"Un Gobierno que no escucha"

La propia Yolanda Díaz ha sido la encargada de defender el decreto sobre la reforma de los subsidos, y desde la tribuna del Senado -donde se celebraba el Pleno por estar el Hemiciclo del Congreso en obras- ha pedido el voto positivo del resto de grupos: "Con su voto hoy deciden algo tan crucial para la vida de las personas. Hoy van a decidir si quien percibe un subsidio por desempleopercibena de 480 euros a 570 euros al mes, casi cien euros más al mes". A su llegada, ya había pedido "altura de miras" a los partidos políticos, que a su juicio deberán decidir si "están a favor de la gente o de sus intereses partidistas".

Podemos prepara el terreno para tumbar el decreto: "Si no sale adelante, nos pondrán la carga de culpa"

En el turno de Podemos, la diputada canaria Noemí Santana ha sido quien ha defendido su posición, preparando el terreno para tumbar la norma. "Pretenden que si este decreto no sale adelante, se ponga la carga de culpa en nosotras, pero lo cierto es que este gobierno no ha tenido voluntad de negociar. Son un gobierno en minoría que no escucha", ha denunciado.

Santana ha cargado contra el rechazo de Sumar de que exista un recorte en la norma, que incluye una bajada de la base de cotización del subsidio -el único subsidio que cotiza- del 125% al 100%, algo que afectaría a la cuantía de las pensiones. "Nos lo podrán en volver en papel de regalo y poner en un lazo enorme, pero lo cierto es que el recorte existe". En este punto, ha cerrado su intervención reiterando su exigencia: "Queremos votar a favor pero necesitamos el compromiso por escrito de que este recorte se va a retirar del decreto".