Podemos sube la apuesta y aumenta sus exigencias para la votación de este miércoles, donde el Gobierno de coalición afronta su primer examen llevando al Congreso tres decretos que no tienen a día de hoy asegurada su aprobación.

El partido de Ione Belarra, que ya amenazó con tumbar la reforma del subsidio de desempleo negociada entre Yolanda Díaz y el Ministerio de Economía, ahora advierten también de que el PSOE también deberá negociar con ellos el decreto anticrisis por la guerra de Ucrania si quieren su voto a favor. La principal exigencia consiste en topar los precios del alquiler, también de los nuevos contratos, al 2%.

La portavoz de Podemos, Isa Serra, ha condicionado su apoyo al llamado escudo social a la introducción de nuevas medidas. Un apoyo que se presenta como imprescindible para el Gobierno de coalición, una vez que el PP prevé rechazar los tres decretos que van al Parlamento este viernes, y las reticencias de Junts de dar su sí. Un escenario que otorga a los morados aún más capacidad de presión hacia los socialistas. "Esperamos que el PSOE responda favorablemente", ha sostenido Serra.

Las condiciones

Si bien la dirigente ha admitido que el decreto anticrisis "incluye mejoras muy positivas para la ciudadanía" que fueron negociadas por el propio Podemos en el anterior Gobierno de coalición, ha advertido que "para que Podemos vote a favor deben incluirse medidas", que son "fundamentalmente dos".

"Las soluciones tienen que ver con mantener al 2% el incremeneto máximo anual de los alquileres, tanto en contratos en vigor como para los nuevos contratos", ha señalado Serra. Fuentes moradas advierten que "la clave" estará precisamente en el tope para los nuevos contratos, hasta ahora "desprotegidos".

Los morados piden así rebajar el actual límite del 3% del alquiler e incluir además medidas que ya figuran en la ley de vivienda pero que sólo pueden aplicarse si las comunidades así lo deciden, como es la limitación de los nuevos contratos de alquiler, para que no puedan subir más de un 2% del precio que los arrendadores habían fijado en contratos previos.

Intervenir el precio de alimentos

En segundo lugar, la portavoz de Podemos ha señalado que la otra medida iría encaminada a limitar el precio de los alimentos, con la propuesta de topar el 2% el margen de beneficios para las grandes superficies de alimentación.

No es la primera vez que Podemos propone intervenir los precios de la alimentación, aunque nunca antes lo había planteado como una condición para apoyar el decreto anticrisis, que hasta ahora habían negociado ellos mismos desde el Gobierno.

Rechazo frontal al decreto sobre subsidios

Si Podemos no asegura su apoyo al decreto anticrisis pero tampoco ha planteado votar en contra, no sucede así con la reforma del subsidio, al que la formación amenaza directamente con tumbar, en un tono más duro. "No podemos votar a favor de un real decreto que implique recortes, en concreto para las más personas precarias y más vulnerables", ha señalado la portavoz. "Insistimos al PSOE, queremos votar a favor de este real decreto pero para eso no puede implicar recortes".

"Hay tiempo hasta el miércoles para que el PSOE se siente con Podemos para la retirada de esas medidas perjudiciales en la reforma dle subsidio de desempleo", ha continuado. "Nuestro voto será favorable en caso de que esos recortes los retire el Gobierno", ha defendido, al tiempo en que ha mostrado un rechazo férreo. "Si permitimos recortes ahora, habrá más. No se pueden aceptar".

"Dos ejemplos"

Serra ha dado dos "ejemplos" que demuestran según su versión que esta reforma incluye "retrocesos en los derechos de las mayorías sociales". "Para una trabajadora de 52 años que haya cobrado el salario medio y tenga 22 años cotizados y cobre le subsidio hasta su jubilación, este real decreto implica un recorte de 162 euros al mes en su futura pensión".

"Otro ejemplo que también vale para ilustrar que este real decreto incluye recortes: una persona de 60 años que haya cotizado 15 años con un salario medio y cobre el subsisdio hasta su jubilación pierde 708 euros al año en su futura pensión". "Es muy sencillo, retiren los recortes y votaremos a favor. Seguimos con la mano tendida para que retiren", ha insistido la dirigente.

Sumar critica el "politiqueo"

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha llamado a la "responsabilidad de todos los partidos" a la hora de aprobar los decretos del Gobierno, "para no dejar a los ciudadanos sin avances sociales".

En este punto, el también ministro de Cultura ha lanzado un mensaje tanto a Podemos como a Junts, las dos formaciones que apoyaron la investidura de Sánchez y que ahora ponen en duda su respaldo a los decrtos. "La política útil es aquella que no juega a la politiquería". A su juicio, estos decretos "deberían salir por unanimidad si todos los partidos pensaran en el bien de los ciudadanos".