El Gobierno ha confirmado este domingo que España ha empezado a reconocer como válidos los pasaportes de Kosovo, pese a que ha querido precisar que sigue sin reconocer la independencia de este país. Así lo han expresado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores citadas por la Agencia Efe. La aceptación de los pasaportes se ha producido por la entrada en vigor de una decisión proveniente de la Unión Europea: desde el 1 de enero los ciudadanos kosovares no necesitan visado para entrar en el espacio Schengen de libre circulación de personas del que forma parte España. Así pues, se confirma la paradoja: España sigue sin reconocer Kosovo como estado independiente, pero ya acepta su documentación en la frontera.

La noticia saltó este sábado cuando el viceprimer ministro de Kosovo, el político y economista de centroizquierda Besnik Beslimi, celebró en sus redes sociales como "una buena noticia" que desapareciera "el obstáculo" del no reconocimiento de papeles oficiales kosovares en los controles fronterizos españoles. Ese mismo día, las autoridades españoles no quisieron hacer ningún comentario.

Sin embargo, la confirmación de la parte española sí ha llegado este domingo. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado la aceptación de la documentación kosovar como el resto de miembros del espacio Schengen. Eso sí, ha querido precisar que esta decisión "no cambia la postura de no reconocimiento de Kosovo" por parte de España. "Todos los Estados Schengen no reconocedores [de Kosovo] han aceptado el uso de los pasaportes ordinarios kosovares, lo que no implica en modo alguno el reconocimiento de Kosovo", sostienen las mismas fuentes.

Junto a Grecia, Chipre, Eslovaquia y Rumanía, España es uno de los cinco miembros de la UE que no reconoce la soberanía de Kosovo. Desde el 1 de enero los kosovares pueden viajar sin visado al espacio de Schengen y de la Unión Europea (UE), una aspiración para la que han trabajado desde 2008, cuando el Parlamento de Pristina declaró de forma unilateral la independencia de la antigua provincia serbia. Kosovo es el último país de los Balcanes Occidentales que se beneficia de la exención de visado para estancias turísticas en los países adheridos al Tratado de Schengen de libre circulación.

¿Por qué ahora el Gobierno de España ha decidido aceptar los pasaportes? Según Exteriores, de no haberse aplicado esta modificación que supone la aceptación, los titulares de los pasaportes "hubieran tenido problemas para visitar legalmente los Estados no reconocedores". Exteriores, por otra parte, ha remarcado que "continuará favoreciendo el diálogo Belgrado-Pristina como vía de solución de esta cuestión y busca minimizar su impacto en los ciudadanos".

Las otras paradojas

No reconocer la independencia kosovar pero sí aceptar sus pasaportes no es la única paradoja de este caso. Hay otras más. Por ejemplo, su primer ministro, el socialdemócrata Albin Kurti, ha sido recibido en Madrid y Granada en sus dos últimos viajes a España. En noviembre de 2022 vino a una reunión de la Internacional Socialista, acto presidido por Pedro Sánchez, a quien saludó. También fue recibido en esa ocasión por un amigo personal español: el exsecretario general de la OTAN Javier Solana.

Además, la libre circulación de kosovares entre las fronteras de los países europeos del espacio Schengen ha sido impulsada y celebrada por Josep Borrell, alto representante europeo para la Política Exterior y de Seguridad de la UE, y máxima figura que España tiene en las instituciones europeas. Borrell fue ministro de Exteriores con Pedro Sánchez.