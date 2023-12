El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz ha respondido este jueves de forma contundente en el Congreso de los Diputados frente a las críticas por su postura equidistante frente a las acusaciones de lawfare contra los fiscales del "procés" o su silencio ante la ley de amnistía. "Convertir al Fiscal General en un opinador es situarlo en el centro de la polémica. Y las polémicas siempre favorecen a unos y perjudican a otros", ha manifestado durante su comparecencia en la Comisión de Justicia que valora su idoneidad para seguir en el cargo, después de que el Consejo General del Poder Judicial rechazara otorgársela.

Este papel de fiscal general "opinador" no es para García Ortiz el modelo imparcial que marca nuestra Constitución. "No es, tampoco, mi modelo de Ministerio Fiscal", ha manifestado ante los diputados. Ha aclarado igualmente que ante la sede de la soberanía popular no comparece "un contrincante político", pues el fiscal general ostenta la jefatura superior de un órgano integrado en el Poder Judicial "que, por imperativo constitucional y legal, se rige por el principio de imparcialidad". Por esta razón, ha reivindicado ante los diputados "la neutralidad y objetividad" de su figura.

Contra la mayoría en el CGPJ

Por ello, y frente al informe del órgano de gobierno de los jueces, que atribuye a los vocales de la mayoría conservadora, García Ortiz y que se convirtió en "un tribunal de honor". "Ocho vocales que, en la actualidad, conforman la mayoría de un órgano diezmado, cuyo mandato caducó hace más de cinco años -ha añadido-. Esa menguada mayoría parece haberse autoatribuido ex novo una función de fiscalización de la actuación del Fiscal General del Estado, como si se tratara de un órgano jerárquicamente superior"

A su juicio, es labor de todos "ahuyentar la desconfianza de las ciudadanas y ciudadanos en sus propias instituciones" que son legítimas y "siempre neutrales, nunca partidistas"."Puedo decirlo más alto, pero no más claro: respetaré el principio de separación de poderes consustancial al Estado de derecho. Respetarlo significa evitar cualquier injerencia en las funciones constitucionalmente atribuidas a cada uno de los tres poderes del Estado", ha añadido en este punto.

Por esta razón, asegura que no se le verá "tomando postura en cuestiones estrictamente políticas, pues la confianza de la ciudadanía en los servidores públicos tiene como cimientos no solo nuestra imparcialidad, sino también la apariencia de imparcialidad". Esta es la razón por la que no pretenda ser "un comentarista de la actualidad política o judicial", manteniéndose en el espacio de lo jurídico.

En definitiva, convertir al Fiscal General en un opinador es situarlo en el centro de la polémica. Y las polémicas siempre favorecen a unos y perjudican a otros. Señorías, ese no es el modelo de Ministerio Fiscal imparcial que marca nuestra Constitución. No es, tampoco, mi modelo de Ministerio Fiscal.