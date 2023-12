La Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) ha informado al Juzgado Central de Instrucción número 6 que "no hay envidencia" de que el bloqueo del aeropuerto de El Prat-Barcelona el 14 de octubre de 2019 en una protesta convocada por Tsunami Democràtic afectara a otros aeropuertos nacionales e internacionales.

No obstante, el informe recomienda al juez Manuel García-Castellón que se dirija directamente a Eurocontrol, porque "podría tener más información" de la que fue detallada a la agencia europea y a la delegación en España de la Agencia. Incluso les apuntan a que se deben dirigir al director de Gestión de Redes, Iacopo Prissinotti, porque EASA "no está en condiciones de compartir esa información", sostiene la carta remitida a la Audiencia Nacional.

Añade que "no dispone de ningún registro relacionado con el evento" por el que el magistrado se ha dirigido a ella, puesto que en el informe anual de 2019 no aparece una referencia. Su gestión ha consistido en dirigirse a Eurocontrol que le ha informado de que "no se notificó ningún evento con impacto en cajero automático o red", por lo que así responde al requerimiento que les ha dirigido el magistrado.

García-Castellón se dirigió a la UE y a la OTAN para conocer la incidencia que la protesta convocada por Tsunami pudo tener en el tráfico aéreo. El fin del requerimiento, realizado más de cuatro años después de ocurrido el bloqueo, obedece a la necesidad del magistrado de articular la imputación de terrorismo que dirige contra los investigados, entre los que se encuentra la secretaria general de ERC, Marta Rovira.