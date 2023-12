Vox somete al PP en Baleares: Idoia Ribas gana su primera batalla a Marga Prohens

"Nosotros aceptamos el presupuesto, que ya es mucho, no las enmiendas del PP". Vox no esconde su euforia tras someter al Partido Popular de Marga Prohens para que le apruebe todas y cada una de las exigencias que puso sobre la mesa para sacar adelante los Presupuestos de 2024 e incluso se guarda la decisión de no apoyar las enmiendas presentadas por los populares. La presidenta del Govern ha tenido que hacer de la necesidad virtud para conseguir amarrar los votos de sus socios y sacar adelante sus primeras cuentas tras varias semanas de travesía en el árido desierto de Vox. Sus socios han avisado en varias ocasiones de que tumbarían los Presupuestos si no incluían sus reivindicaciones tal y como sucedió con el techo de gasto, que cayó porque el PP se negó a aceptar la propuesta de Vox para la libre elección de lengua. Este acuerdo permitirá a la presidenta no tener que prorrogar las cuentas de Francina Armengol.

La portavoz de Vox, Idoia Ribas, no solo ha ganado la batalla a la líder popular sino que ayer quiso anotarse el tanto de ser la primera persona en anunciar el acuerdo de forma pública después de un largo y complicado fin de semana en que el PP no acababa de dar por cerrado el pacto y enviaba mensajes ambiguos para mantener la incógnita hasta el final. Ribas no ocultó en ningún momento la gran satisfacción que sienten desde Vox por haber conseguido que los populares hayan transigido con la práctica totalidad de sus reclamaciones. A pesar de que el PP siempre ha rechazado de primeras la gran mayoría de propuestas, los Presupuestos acabarán incluyendo los 20 millones de euros para aplicar la segregación lingüística en las aulas durante el primer cuatrimestre del cursos 2024/2025, la eliminación "al 100%" de las subvenciones a patronales y sindicatos y la rebaja del Impuesto sobre el Patrimonio para todos aquellos que tengan un patrimonio inferior a tres millones de euros. La líder de Vox anunció que uno de sus diputados votará en contra de las cuentas debido a los cambios que se han producido en la aritmética parlamentaria tras la salida de Xisco Cardona y el distanciamiento del diputado de Formentera, Llorenç Córdoba: "La gobernabilidad de Baleares no puede depender ni de tránsfugas ni de supuestos chantajistas, por lo que nuestro grupo en todo caso compensará el voto del diputado no adscrito, manteniendo así la voluntad de los ciudadanos en las urnas". Victoria Política Esta ha sido una victoria fundamental para Vox después de que sus socios alardearan de haberles metido "un golazo" al haber abdicado de su propuesta de máximos para la libre elección de lengua. La ultraderecha ha aprendido de sus errores negociadores y ha arrancado a Prohens varios triunfos de gran importancia para su electorado, que comenzaba a desconfiar del partido por su incapacidad de conseguir alguna conquista política. Envalentonados por su nueva posición de poder, avisan a los populares de que "a partir de ahora esperamos que el PP siga trabajando para lograr la consecución de los 110 mandatos que contiene el Acuerdo para el Gobierno desde la colaboración leal con Vox" y celebran la postura actualizada del PP respecto a su partido: "No podemos más que celebrar este cambio de actitud y esperamos que se mantenga durante toda la legislatura". Consideran que en estos momentos Prohens y todo su Govern ya les trata como un socio real con el que van a tener que negociar cualquier iniciativa tras semanas en que se sentían minusvalorados, con el PP esperando al último momento para negociar. Después de lo ocurrido en estos meses, con crisis internas que han dividido al grupo parlamentario y al partido, Ribas quiso acordarse de sus compañeros: "Quiero darles las gracias por el apoyo que he tenido durante estos días, si no fuera por ellos este acuerdo no sería posible". A pesar de que Vox ha mantenido durante todo este tiempo su voluntad de acometer reformas y recortes en instituciones como IB3o el Institut Balear de la Dona, el grupo parlamentario deja para más adelante estas batallas y votará a favor de sus presupuestos actuales tras hacerlos caer en comisión. Sagreras: Reconoce "con toda la humildad" que el PP tiene un Govern en minoría Por su parte, el portavoz de los populares en el Parlament, Sebastià Sagreras, tuvo la difícil tarea de admitir públicamente que, a pesar de que "habíamos expresado nuestras dudas" sobre los 20 millones para la segregación lingüística y la eliminación de las subvenciones, han acabado aceptando las exigencias de sus socios «por responsabilidad, porque hemos considerado más importante aprobar los Presupuestos, el todo que una parte». En ese sentido, reconoce "con toda humildad" que el PP tiene un Govern en minoría y, por tanto, han tenido que negociar "con esta actitud, teniendo claro que lo importante era aprobar los Presupuestos". Tanto es así que el político campaner admite que la decisión de Vox de tumbar una parte importante de las cuentas en las comisiones celebradas la semana pasada fue una estrategia de presión que ha surtido efecto: "Nos ha llevado a seguir hablando durante todo el fin de semana, pero soy consciente de que Vox participa de manera importante en los Presupuestos". En su defensa del acuerdo, Sagreras reivindica que "entra dentro de toda lógica" a pesar de las reticencias mostradas durante semanas y carga contra la oposición por sus críticas: "Frente a la superioridad moral de la izquierda, Vox tiene mas votos que Més per Mallorca, Més per Menorca y Podemos juntos. Incluso hay más gente en Mallorca que quiere a Vox que no a Més". Subvenciones fuera Sobre la retirada de subvenciones a sindicatos y patronales ―el Govern podría estudiar la manera de que sigan llegando fondos públicos a todas las organizaciones―, Ribas incide en que siempre han estado en contra de que reciban ayudas "por el simple hecho de existir" y reitera que se trata del cumplimiento de una de sus promesas electorales. En cambio, Sagreras se vio en la tesitura de asegurar que "defendemos el papel agentes sociales" a la vez que apoyaba la decisión: "Solo se toca una subvención directa, tienen otras vias de financiación y el Govern está en contacto permanente".