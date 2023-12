"El año que viene no habrá partidas LGTBI y eso es una evidencia". Así se jactaba este martes el vicepresidente de la Comunidad, José Ángel Antelo, de la impronta de Vox en los presupuestos del año que viene. En un principio, la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad contaba con una financiación para este colectivo de 4.500 euros —tan pequeña, que fue criticada por la oposición—, sin embargo, fue eliminada por instancias del socio minoritario del Ejecutivo murciano.

Así lo explicó el también consejero de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio durante un desayuno informal con los medios de comunicación que tuvo lugar en Murcia. Desde la Consejería de Conchita Ruiz aseguraron que "las políticas de igualdad se van a mantener como hasta ahora por lo que la Comunidad seguirá desarrollando programas y actuaciones dirigidas a garantizar la igualdad de trato y combatir cualquier tipo de discriminación con el objetivo principal de que nadie se quede atrás". En concreto, "las actuaciones dirigidas a este colectivo y a otros se enmarcan dentro del ámbito de la igualdad y la no discriminación cuya partida presupuestaria asciende a 8,2 millones". No obstante, es evidente que la partida LGTBI como tal ya no aparece.

Desde el Partido Socialista indican que la consignación de 4.500 euros de esta partida corresponden a los fondos para el Observatorio Regional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, que tendrá por finalidad la realización de estudios, identificación de necesidades, elaboración de propuestas y recomendaciones en relación a la promoción de la igualdad real y efectiva del colectivo LGBTI en las diversas esferas de la vida económica, política, cultural, laboral y social, y la lucha contra la homofobia, bifobia, lesbofobia y transfobia. No obstante, señalan que la única manera de eliminar esta partida es a través de una enmienda parcial a los presupuestos, que deberían apoyar los grupos parlamentarios del PP y de Vox en la Asamblea.

Mar Menor

Antelo no rehuyó ante la prensa otro tema de confrontación con su socio de Gobierno del PP como es el Mar Menor y dio por sentado que sí que habrá una reforma de la ley esta legislatura. De hecho, su equipo ya está trabajando en un borrador, que se presentará al Consejo de Gobierno en 2024 para que el socio mayoritario del Ejecutivo, el Partido Popular, pueda "hacer sus aportaciones".

"Estamos hablando con todos los sectores implicados y nos dicen que la ley está mal hecha porque no influye en su mejora", explicó el líder de Vox en la Región. "Estoy seguro de que la modificación se llevará a cabo porque es de sentido común", añadió. Entre sus objetivos, los de Abascal buscan sacar al municipio de Fuente Álamo del área de influencia de la Ley de Protección, además de legislar sobre la depuración terciaria de los ayuntamientos ribereños. Poco pueden hacer, reconoció, para convencer al Ministerio para la Transición Ecológica de Teresa Ribera de que abra las golas que separan el Mar Mediterráneo de la laguna salada.

"En Lorca, más temprano que tarde, deberá haber un gobierno fuerte", vaticina Antelo

"La comunidad científica no tiene una posición única sobre la solución al problema. Nosotros estamos hablando con ingenieros para que nos pongan datos reales encima de la mesa", afirmó José Ángel Antelo.

Por otra parte, Antelo afirmó, ahora que se han cumplido los cien primeros días de Gobierno, que la experiencia está resultando "más fácil de los que algunos pronosticaron", poniendo en valor la aprobación de los presupuestos regionales "en tiempo y forma".

Asimismo, se congratuló por el hecho de que el PP haya respondido satisfactoriamente a las peticiones de Vox para hacer frente a la Ley de Amnistía que ya se está tramitando en el Congreso de los Diputados. "Hay respeto y buena relación" con el PP, resumió.

Sobre la denuncia que le pusieron varias ONG por sus palabras sobre inmigración y yihadismo (que no ha prosperado), dijo que no es más que "humo", señalando que puede "dormir tranquilo" porque no mintió al afirmar que los terroristas también pueden llegar a Europa en patera.

Vox aprieta en los municipios

A nivel orgánico, como presidente provincial de Vox, se mostró complacido e, incluso, "sorprendido" por el hecho de que en la Región no dejen de crecer los simpatizantes, convirtiéndose en la comunidad con más número de afiliados por habitante de España, aseguró.

A menos de dos semanas de que termine el año, Antelo subrayó que aún quedan municipios en los que entrar a gobernar. "En Lorca, más temprano que tarde, deberá haber un gobierno fuerte", manifestó. Y no es la única localidad en la que Vox tiene puestos sus ojos. "También en Totana, en Torre Pacheco, en San Pedro del Pinatar y en Yecla", añadió.