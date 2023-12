Los periodistas están siendo estos días notarios de un diálogo de sordos entre el Gobierno y el PP. El gabinete de Pedro Sánchez telefoneó el lunes 11 de este mes al de Alberto Núñez Feijóo y propuso tres fechas para que ambos dirigentes se vieran: el día 18, 22 o el 29. El mes va avanzando y no acaban de cerrar la cita. Los populares exigieron en esa primera y única llamada que la Moncloa les entregue un "orden del día por escrito" antes de decidir cuándo va a ser el encuentro, algo que el Ejecutivo no ha hecho todavía y que, según fuentes gubernamentales, no piensa hacer. Aseguran en la Moncloa que Feijóo sabe, porque Sánchez lo ha dicho en público, que quiere hablar de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la financiación autonómica y la reforma de la Constitución para quitar el término "disminuidos" del artículo 49.

En el Gobierno esperan que, si el político gallego finalmente no va a aceptar reunirse con el presidente el 22 o el 29, se lo comunique de manera oficial. Ven insólito que el líder de la oposición no acepte la invitación del jefe del Ejecutivo, algo que, recuerdan asesores de Sánchez, no se había producido nunca entre los diferentes políticos que han ido pasando por ambos puestos. Los populares recuerdan estos días que Feijóo no se olvida de que en su primer cara a cara en la Moncloa con el presidente del Gobierno, en abril del 2022, acudió al encuentro y ese día se desayunó con un periódico ('El País') que había publicado que Sánchez le ofrecería "11 pactos de Estado". "Como no queremos que nos vuelva a pasar eso, la jefa de gabinete [Marta Varela] ya pidió a Óscar López [jefe de gabinete] la semana pasada, cuando le llama, que quería ver por escrito de qué iban a hablar y añadió que Feijóo añadiría también sus propios temas", apunta un colaborador del líder del PP. "Esto no es una charla de colegas; en cualquier reunión un poco seria hay un orden del día", añade. Los conservadores creen que Sánchez, que este martes ha confirmado que se verá con Carles Puigdemont y Oriol Junqueras en "varias reuniones" en los próximos meses, busca incluir también a Feijóo en su álbum de fotos para demostrar que "se reúne con todos". Para después de Navidades En el equipo de Feijóo se asegura que están dispuestos a reunirse "en el minuto siguiente" de pactar por escrito el orden del día. El dirigente de los populares tiene en este asunto el respaldo de los barones del PP, que consideran que no es un buen momento esa reunión cara a cara con Sánchez, cuando ya ha empezado a tramitarse la amnistía y el PSOE ha dado su apoyo a EH Bildu en Pamplona para que recupere la alcaldía. Los dos más poderosos, con mayorías absolutas en su haber, Isabel Díaz Ayuso (presidenta de la Comunidad de Madrid) y Juanma Moreno (Andalucía), coinciden en aplazar ese encuentro entre ambos para el mes de enero. Fuentes gubernamentales rechazan "mandar por escrito nada" a la sede de Génova, porque creen que sería "usado en contra" y daría pie "a un intercambio epistolar absurdo". A su juicio, las continuas largas de Feijóo a la cita con Sánchez se reducen a un motivo fundamental. "No ha aceptado el resultado de las elecciones", señalan los colaboradores de Sánchez.