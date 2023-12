Ximo Puig ha oficializado este sábado su salida como secretario general del PSPV. "Es hora de dar un paso atrás para que el proyecto dé dos pasos adelante", ha señalado ante el Comité Nacional antes de anunciar que la ejecutiva del próximo lunes activará el procedimiento para convocar un congreso extraordinario para el primer trimestre de 2024 en el que la formación elegirá a su nuevo líder. El objetivo, ha señalado, es "buscar una alternativa para 2027 y lo tenemos que hacer ya".

No ha sido una sorpresa que Puig anunciase que daba un paso al lado como secretario general de los socialistas, pero estaba la incógnita de cuál iba a ser la hoja de ruta. Así, el expresident de la Generalitat ha anunciado la convocatoria de un congreso extraordinario para el primer trimestre de 2024 en el que se fije "la fortaleza de la alternativa" con "nuevos liderazgos, nuevos equipos y nuevas estrategias". En la ejecutiva del lunes también se elegirá a la nueva dirección del grupo tras las salidas de Rebeca Torró y Arcadi España, aunque sin señalar nombres.

"Impulso para la alternativa"

Puig ha indicado que se abre "un nuevo ciclo para el PSPV, un impulso para la alternativa, un paso a la acción, pero toda acción requiere una reflexión". Es ahí donde ha reivindicado la defensa del legado que se deja, reivindicando el papel de la oposición y admitiendo en primera persona errores por las elecciones del 28M. "No fuimos capaces de contextualizar la convocatoria", ha indicado Puig quien ha lamentado que sobró "confianza en la gestión hecha" y no se dio "la respuesta adecuada". "Y el máximo responsable soy yo", ha sentenciado. En su úlitmo mensaje, Puig ha dado las "gracias por estos once años, ha sido un placer. Salut".

El expresident seguirá así como secretario general del PSPV hasta que se celebre ese congreso extraordinario que todavía se ha de acordar con Ferraz, algo que no parece que vaya a ser muy complicado, vista la complicidad y participación del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en el cónclave de este sábado. Pero antes de que se celebre, Puig ha anunciado que el partido organizará una cumbre institucional de todos los representantes del PSPV en las instituciones, la elección del nuevo síndic y una campaña de afiliación.

"Es hora de aprender de los errores del pasado, es hora de la unidad y de la serenidad; es hora de dar un paso atrás para que el proyecto dé dos pasos adelante", ha indicado el dirigente socialista. Ha sido la frase esperada a la que le ha añadidod una carga de emotividad posterior a modo de despedida. "Ha sido un honor representar al partido de mi vida y al país de mi vida", ha indicado para cerrar su discurso ante el que el auditorio le ha dedicado una ovación de varios minutos.

La previa al anuncio

Las entradas a la sede de la UGT PV ya habían sido la primera parte del mensaje. El acto ha empezado con el auditorio en pie para recibir a Ximo Puig, protagonista de la jornada; al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, invitado de honor al acto, y la ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, sobre quien se posan los focos para el futuro. Han evitado la fotografía conjunta, pero es la alianza con la que la actual dirección del PSPV y la del PSOE buscan renovar el liderazgo de la federación sin batallas internas. Es ahí donde la exalcaldesa de Gandia apunta a ser el nombre de consenso.

Esa llamada a evitar las batallas orgánicas la ha señalado Cerdán en su discurso. “Necesitamos altura de miras, diálogo y generosidad, y mucha unidad para encarar el proceso de renovación de este partido”, ha expresado en su intervención ante el Comité Nacional. El dirigente navarro ha asegurado que Ferraz respetará lo que los militantes del PSPV decidan” y ha reivindicado que en el PSPV “no sobra nadie” porque todos tienen “el mismo objetivo: ganar las elecciones en 2027 y volver al gobierno de la Generalitat”. “No tenemos ni un minuto que perder”, ha señalado.

Llegadas llamativas

Pero antes las llegadas ya habían marcado el mensaje. Puig, Cerdán, su homólogo en el PSPV, José Muñoz, y el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, mano derecha de Puig en el partido durante los últimos años lo han hecho juntos. Instantes después, Morant. Junto a ella, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y vicesecretaria general del PSPV, Pilar Bernabé. “Es un día importante”, ha señalado la ministra y exalcaldesa de Gandia quien ha asegurado que el cónclave servirá para “abrir una nueva etapa”.

Previamente había llegado Carlos Fernández Bielsa, secretario general del PSPV en la provincia de Valencia, que lo ha hecho acompañado de una decena de cargos como el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, o el expresidente de la Diputación, Toni Gaspar, mostrando sus apoyos entre el municipalismo de la provincia. “La militancia dirá quien diga quién es la persona idónea para liderar ese nuevo proyecto”, ha señalado.

Tras él, el homólogo de Bielsa en la provincia de Alicante, Alejandro Soler, menos rodeado, pero con cargos significativos, como el alcalde de Elda, Rubén Alfaro, con presencia destacada en la provincia, y representantes del llamado abalismo, el sector que tenía al exministro José Luis Ábalos como referente, con el exconcejal en València Aarón Cano y, sobre todo, el alcalde de Almussafes, Toni González, principal voz dentro de este grupo. “Es un día para escuchar a Puig, los compañeros trabajaremos por la unidad del partido”, ha indicado a las puertas.