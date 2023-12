Eneko Andueza: "El PSOE debe ser valiente y reformar la Constitución hacia un modelo federal"

A pocos meses de las elecciones en Euskadi, el pacto del PSOE con Bildu para arrebatar a UPN la alcaldía de Pamplona ha encendido la política vasca y agitado el escenario de los pactos poselectorales cuando los sondeos apuntan una bajada del PNV y un ascenso de los abertzales. El líder y candidato de los socialistas en Euskadi, Eneko Andueza (Éibar, 1979), se ve decisivo y promete mantener hasta el final que no sellará ninguna alianza de gobierno con Bildu.

¿Cómo explica que se pacte con Bildu en Pamplona y en el Congreso, pero haya prometido no gobernar con ellos en Euskadi?

Es perfectamente compatible. Primero, me presento como candidato a lehendakari para ganar las elecciones. Segundo, por una cuestión de incompatibilidad ética. En Euskadi la sociedad vasca reclama a la izquierda abertzale que condene el terrorismo de ETA. Han dado pasos, pero falta el reconocimiento del daño causado y su responsabilidad. Y, tercero, no podemos compartir el gobierno con un partido que se declara independentista. Si no existe esta renuncia, somos absolutamente incompatibles.

La renuncia a la independencia, ¿es aplicable a Salvador Illa en Catalunya?

Yo he puesto una premisa encima de la mesa, que es fundamental, que es la renuncia a esa vía soberanista. Si algunos partidos reflexionaran un poco sobre el recorrido que han realizado durante los últimos años, se darían cuenta de que esa vía ha fracasado.

Entonces, ¿los futuros pactos tras las elecciones vascas pasan por el PNV?

Que yo haya descartado firmar un acuerdo de gobierno con Bildu no significa que vaya a reeditar el pacto con el PNV. Son cosas muy distintas. Nosotros no estamos pensando con quién, porque igual son otros los que tienen que hacer la reflexión de si van a apoyar a un lehendakari socialista.

En todo caso, ¿aceptaría los votos de Bildu para ser lehendakari?

Tengo muy clara cuál es mi hoja de ruta, si es compartida y otros entienden que esa es la mejor manera de que Euskadi progrese y me dan los votos, haríamos la reflexión. El Partido Socialista es el único que puede decir que es capaz de llegar a acuerdos con todos los grupos políticos.

En 2009 gobernaron gracias a los votos del PP. ¿Habrá cordón sanitario con este partido?

Nunca configuraremos nuestro gobierno con el PP. Es incompatible. El PP no tiene un proyecto de país, única y exclusivamente tiene una estrategia para llegar a Moncloa, sea como sea y pagando el precio que sea. Si ahora hay un partido populista y de extrema derecha, es el PP.

Feijóo ha dicho que el pacto de Pamplona es "el más miserable" de Sánchez y participará este domingo en la manifestación en contra.

Para hacer ese tipo de declaraciones y política de trazo tan grueso y con un desahogo tan tremendo hacen falta dos cosas: poca vergüenza y mucho desconocimiento. Si Feijóo hubiera sufrido lo que hemos sufrido los socialistas vascos en Euskadi, no tendría tan poca vergüenza de decir tantas cosas como las que dice.

¿Falta cultura federal en España? ¿Se tiene promover?

Yo creo que en cultura federal falta pedagogía. Y aquí voy a hacer autocrítica, porque creo que el Partido Socialista, en todos los ámbitos, tiene que ser valiente. El camino que tenemos que recorrer es el de una reforma constitucional que nos tiene que llevar a un modelo territorial que transite hacia ese modelo federal.

Ahora que se cumplen 20 años del primer tripartito, Maragall proyectó la reforma del Estatuto catalán como un paso previo a una reforma constitucional en el sentido que apunta.

Siempre hemos defendido que lo primero es reformar la Constitución para, posteriormente, reformar el Estatuto. Pero como algunos están muy empeñados en reformar el Estatuto, nosotros no nos vamos a negar a ese debate que también es necesario, porque hay que incorporar todos los derechos que hemos conquistado durante los últimos 44 años. El federalismo es una buena manera para solucionar el modelo territorial que tenemos en España.

En esta reforma constitucional, ¿qué elementos hay que tocar?

Una es el modelo territorial y otro la financiación. Pero, más allá de eso, está la incorporación y blindaje de todas las conquistas en derechos sociales de las últimas décadas para que no caigamos en una posible involución. Si la derecha, de la mano de la extrema derecha, llega al Gobierno, habrá muchísimos derechos y libertades en riesgo.

¿Entiende que el Govern reclame una financiación singular?

Lo que cabe reclamar es una financiación más justa, más equitativa, más transparente. Es lo que está reclamando el PSC y comparto esa reflexión. Puede parecer muy cómodo cuando se hace desde Euskadi, pero los partidos nacionalistas siempre van a intentar imponer su poso ideológico y nunca va a estar basado en esos términos.

O sea, que nada de salir del régimen común como Euskadi.

Las condiciones son las que son y desde luego Euskadi tiene algunas particularidades que hay que respetar, lo cual no quiere decir que otras comunidades no puedan tener una financiación que se ajuste a esos términos de igualdad, de justicia y de transparencia, que son los que reclama Illa.

¿La ley de amnistía se impulsa por necesidad aritmética o por convicción?

La verdadera prueba de estrés de nuestra democracia fue el terrorismo de ETA y no la ley de amnistía. Con la perspectiva del tiempo podremos decir que fuimos los socialistas los que conseguimos que Catalunya volviera a la situación de antes del 1 de octubre de 2017 mientras otros actuaron con muy poco sentido de Estado. Que algunos se dediquen a la agitación social, a la algarada, al insulto y a la bronca, es una absoluta irresponsabilidad. Es hacer un flaco favor a la democracia.

¿Qué piensa cuando ve acusaciones de terrorismo como en el caso de Tsunami Democràtic?

No se puede jugar con determinados términos. Sé perfectamente lo que es el terrorismo, lo he sufrido, he vivido nueve años escoltado. La situación más traumática que he vivido en mi vida es ver como un compañero y amigo, Isaías Carrasco, se desangraba en una acera de Mondragón. Conviene no banalizar ni tergiversar la realidad y el relato. Si se confunden los términos, hay gente que también puede confundir las acciones. Y eso es algo que no podemos permitir, y mucho menos desde la responsabilidad institucional, sea del legislativo, del ejecutivo o del judicial.

¿El conflicto catalán debe resolverse con un referéndum?

Por supuesto que no, el referéndum no es ni tan siquiera una posibilidad. Lo único que provocaría es lo contrario a lo que necesita este país, que es unión, acuerdos y estabilidad.

¿Entiende que haga falta un mediador entre el PSOE y Junts?

Cada cual utiliza la fórmula que entiende que es la mejor para que las cosas fluyan. Es una decisión que ha tomado mi partido y la respeto.

¿Le preocupa que el PNV rehaga puentes con Junts?

Los puentes nunca se han roto. El PNV no ha dejado de tener contacto con ellos.

La semana que viene Euskadi aprobará una nueva ley de educación. Como Catalunya, han obtenido malos resultados en el informe PISA. ¿Cómo casa eso con el hecho de ser el territorio que más invierte por alumno?

No es tanto cuánto se invierte, sino cómo se invierte. Está claro que ahí existen fallas. El PSE dijo que no iba a apoyar una ley que sirviera para adoctrinar. Había algunos que estaban más preocupados por la cuestión lingüística que porque nuestros alumnos tuvieran una buena educación. Los padres deben poder elegir en qué modelo lingüístico quieren estudiar sus hijos, cosa que no iba a ser posible si la ley hubiera salido en los términos que quería el PNV.

Euskadi tiene las cifras más altas de segregación por origen y por razones socioeconómicas. Con este sistema de poder elegir la escolarización en castellano, mixto o en euskera, ¿no hay también una segregación lingüística?

Favorece que se aplique la libertad. Algunos han buscado que, a través de instrumentos como el sistema educativo, se consiga el objetivo de la independencia de Euskadi. No lo podemos permitir. Lo esencial es que nuestros alumnos tengan un mejor rendimiento y que los padres y madres puedan elegir. Los modelos lingüísticos no deben servir ni para segregar ni para dividir ni para imponer. Algunos, con la actitud que tienen respecto al euskera, lo único que están provocando es hacerle daño.

El PSC sí que ha apoyado el sistema de inmersión en Cataluña. ¿No es exportable a Euskadi?

No lo vemos exportable porque el catalán y el euskera no tienen absolutamente nada que ver. Yo entiendo que aquí se haya aprobado eso, porque aquí es factible, pero en Euskadi aprobar lo mismo supondría una catástrofe para el rendimiento de los alumnos. El euskera es un idioma muy complicado de aprender y tenemos que atender a una realidad social, a los cambios sociológicos.