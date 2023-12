"Presidente Sánchez, las oportunidades hay que aprovecharlas cuando ocurren. Si se dejan pasar de largo por miedo o por incapacidad, las consecuencias nunca son agradables". Con este contundente aviso, el líder de Junts, Carles Puigdemont, ha afeado al presidente Pedro Sánchez que durante su presidencia de la Unión Europea no haya logrado la oficialidad del catalán. Lo ha hecho durante el pleno del Parlamento Europeo celebrado este miércoles, en el que Sánchez ha hecho balance de la presidencia española del Consejo durante los últimos seis meses. Esta ha sido la primera vez que Puigdemont y Sánchez han compartido públicamente espacio desde que el expresident de la Generalitat reside en Bélgica.

En una breve intervención de apenas un minuto, Puigdemont ha arremetido contra la actual Unión Europea y ha asegurado que su "incumplimiento" de promesas acaba generando "desconfianza" e incluso puede acabar "poniendo en riesgo" el propio proyecto europeo. "La Europa de las personas no es nada si no se las escucha y no se las pone al centro de las decisiones", ha avisado Puigdemont, reprochando a Sánchez que él pueda usar su "lengua materna" en el hemiciclo -en referencia al castellano- y que, en cambio, él no pueda usar la suya -el catalán-.

Así, ha lamentado que "millones de europeos" que hablan catalán no pueden usar su lengua materna ni ejercer sus "derechos fundamentales". "Esa Europa de las personas que usted debía defender durante su presidencia no nos incluye si hablamos en catalán. Nuestra libertad de expresión en esta cámara vale menos que la suya", ha denunciado en este sentido, después de que en la reunión de este martes -la cuarta que trataba la cuestión y la última que lo hacía bajo la presidencia española- los veintisiete tampoco dieran luz verde a la oficialidad de la lengua catalana.

Era la primera prueba de fuego para el cumplimiento de los pactos entre el PSOE y Junts per Catalunya. Lo que sí salió adelante, también este martes, fue la tramitación parlamentaria de la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados.