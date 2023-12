"Nos preocupa profundamente esta ley. Sobre todo a aquellos demócratas que votamos en año 1977 la amnistía y en el año 1978 votamos la Constitución. Y se lo digo porque tenemos 853 familias monoparentales que fueron asesinadas por ETA. Estas familias monoparentales formadas por viudas y huerfanos de civiles, políticos, miembros de la judicatura, ertzainas policías, militares y 210 guardias civiles. Este es el patrimonio que hoy, actualmente, tenemos. Para nosotros, los que nacimos y crecimos con la constitución del 78 y perdonamos en el 77, tenemos clavadas en nuestra memoria momentos del pasado que han quedado fijos para siempre, aunque esa palabra, siempre, permanezca mucho tiempo". Estas han sido las primeras palabras del senador del PP Salvador De Foronda Vaquero para rechazar la aceptación a trámite una ley en la Cámara Alta.

¿Qué ley? Nada que ver con la amnistía. Y mucho menos con la banda terrorista ETA, disuelta en 2018. Con este argumento los conservadores han impedido que se pueda debatir en el Senado una proposición de ley para permitir la rebaja del impuesto sobre Bienes e Inmuebles a las familias monoparentales, equiparando su situación a las familias numerosas. Su primer argumento ha sido el terrorismo de ETA. Quizá porque la propuesta la han presentado ERC y EH Bildu. Después, han apelado a las carencias de la proposición de ley.

El texto, defendido por el senador de ERC Josep Maria Reniu, añadía tan solo cuatro palabras al Real Decreto Legislativo 2/2004 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. En el artículo 74.4, donde se establece que las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 90% de la cuota IBI para aquellos que ostenten la condición de familia numerosa, quería incluír "o de familia monoparental".

Los argumentos

Al PP esto no le sirve. Quieren, según su parlamentario, una propuesta "que sea amplia, justa, que represente la igualdad y la justicia". "Cuestiones básicas que no se reflejan en la propuesta que traen ustedes a esta Cámara", ha dicho Foronda. Más concretamente, ha criticado que no se detalle "todos los tipos de familias monoparentales que desean acoger a esta propuesta". El caso es que, en la actualidad, es cada comunidad autónoma la que establece los requisitos para ser familia monoparental.

"Desde la exposición de motivos ya es difícil entender que la justificación venga exclusivamente par amujeres y descendientes y no contemplen a hombres. Son mujeres y hombres con sus descendientes y sino que les pregunten a todos los de ETA", ha sentenciado a continuación, pese a que la exposición de motivos no tiene afectación legislativa y solo indica que el 79,79% de las familias en las que hay un solo progenitos es una mujer. Y, como colofón, ha puesto en duda si esta bonificación "será igual para todos los españoles", pese a que es una decisión de cada ayuntamiento.

La abstención del PSOE

El 'no' del PP era más que suficiente para impedir que la proposición de ley se pueda debatir, pero es que, además, se ha encontrado con la abstención del PSOE. El senador socialistas Mario Soler Santos ha dicho estar de acuerdo con el objetivo, pero ha destacado dos problemas. Por un lado, que la ley no se podría aplicar hasta el ejercicio de 2025, dado que los presupuestos locales ya se deben estar aprobando. Por otro, que no se distinga a las familias monoparentales en función de su renta y que la bonificación sea, por tanto, universal.