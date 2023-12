El portavoz de Vox en el ayuntamiento de Alaquàs, Jesús Taberner, protagonizó el pleno que se celebró la semana pasada en la localidad al justificar las agresiones verbales que sufrió "hace un año una persona cercana a mi círculo familiar". Los hechos sucedieron cuando el pleno municipal debatía las mociones presentadas por las distintas formaciones políticas con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Fue durante su turno de intervención cuando el portavoz de la formación dirigida por Santiago Abascal expresó unas palabras que provocaron la indignación de todos los asistentes: "He conocido a personas, en concreto me estoy acordando de una cercana a mi familia, que el marido a la mujer le llamaba puta y zorra", comenzaba el edil de Vox, a lo que añadió que "después, con el tiempo, he comprendido por qué le llamaba puta y zorra a la mujer".

Taberner zanjaba su intervención señalando que "hay mujeres que son maravillosas y otras que, como los hombres, no son tan maravillosas". Unas palabras que generaron la indignación de muchos ediles presentes en el pleno, que no dudaron en reprobar al portavoz de la formación de extrema derecha los "rodeos que dan cuando se tiene que condenar la violencia estructural que sufren las mujeres".

PSPV y Compromís advierten que "se acabó"

Así le contestaba la concejala de Igualdad de Alaquàs, Elena María Álamo, quien reprochó al edil sus duras acusaciones: "Eso que ha hecho usted de justificar y de entender por qué se le llamaba así... Es que estamos volviendo a tiempos atrás donde ustedes decidían qué era una buena y qué era una mala mujer. Y no se lo vamos a consentir porque se acabó. Se acabó".

Unas críticas a las que se unieron los de Compromís, que acusan al regidor de Vox de "difamar la figura de la mujer en el mismo pleno en el que se iba a aprobar una moción conjunta del 25N". En este sentido, la formación valencianista señala que las declaraciones de Taberner suponen "una agresión hacia las más de 1.200 mujeres muertas a manos de los hombres porque estas afirmaciones son la base de la violencia de género, la base de una sociedad patriarcal" y denuncian que "no podemos consentir que este tipo de comentarios estén permitidos y se puedan hacer con total inmunidad".

Asimismo, el partido naranja destaca que "no nos podemos quedar callados delante de estas agresiones porque en política no todo vale"" y advierten que "no daremos ni un paso atrás en la lucha contra la violencia de género".