"¿Hay algún primer ministro europeo capaz de conseguir el reto simultáneo de ser aplaudido por la organización terrorista de Hamás, basar su investidura en un partido heredero de otra organización terrorista -en referencia a Bildu- y de indultar unas actuaciones -se sobreentiende que de los CDR- que los jueces consideran terrorismo urbano? Solo hay uno, es Pedro Sánchez". Así lo ha afirmado el presidente del PP europeo, Alberto Núñez Feijóo, durante la cumbre del PP europeo celebrada este lunes en Barcelona, y que ha coincidido con la crisis diplomática abierta entre España e Israel por las declaraciones de Pedro Sánchez desde la frontera con la Franja de Gaza, en las que reclamó "un Estado palestino viable". Unas palabras que han enfurecido al gobierno israelí y que, en cambio, han sido agradecidas por Hamás. Algo que Feijóo ha tachado de "error grave".

En el encuentro, que se ha celebrado en paralelo a la cumbre de la Unión por el Mediterráneo que también tiene lugar este lunes en la ciudad, el líder del PP ha defendido que Palestina tiene "derecho a la paz y a la estabilidad", pero ha asegurado que ahora hay que "destruir" a Hamás, por lo que ha reprochado a Sánchez el "tiempo" y las "formas" de sus palabras. Según Feijóo, no es "razonable" crear una crisis diplomática "en medio de un conflicto bélico". Sin embargo, Feijóo ha obviado en su intervención es que el PP también defendía en su programa electoral para las elecciones del 23 de julio "trabajar para la resolución de conflictos, especialmente el israelo-palestino, por medio de la solución de dos Estados".

Amnistía y referéndum

La cita de los populares en la capital catalana también ha servido para conjurarse de cara a la próxima cita electoral: las europeas de junio del 2024. Unos comicios que desde Génova quieren convertir en un "plebiscito" al Gobierno de Pedro Sánchez, y que esperan que sirvan de enmienda a sus pactos con los partidos independentistas catalanes y a la ley de amnistía. A pesar de que esta cuestión ya se debatió la semana pasada en el Parlamento Europeo, Feijóo ha vuelto a pedir amparo a las instituciones de la UE, asegurando que no se trata de ningún "asunto interno", y ha pedido "no normalizar" lo que considera que es una "anomalía" que "no tiene parangón en Europa".

"Se ha comprado la presidencia a cambio de una amnistía a los condenados por malversación, corrupción y terrorismo", ha denunciado el líder del popular, que también ha augurado que Pedro Sánchez acabará concediendo un referéndum de independencia. Además, ha lamentado que Sánchez ahora "rinda cuentas a un mediador internacional" y que su Gobierno sea "examinado mes a mes", en referencia al acuerdo con Junts que incluye reuniones periódicas y la presencia de un verificador, un acuerdo que considera que contiene elementos "inconstitucionales".

Críticas del PPE

Pero más allá de la reprobación de Feijóo, las jornadas también han servido para que varios dirigentes populares europeos criticaran la intención de la mayoría del Congreso de los Diputados de exonerar a los procesados y condenados por el 'procés'. Entre ellos, lo ha hecho el presidente del Grupo PPE en el Parlamento Europeo, Manfred Weber, que se ha comprometido con no "permitir" que España siga "el mismo camino que Hungría y Polonia". A pesar de reconocer que el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido "elegido democráticamente", le ha reprochado que haya llegado al Gobierno "mintiendo", recordando que hasta hace poco decía que "no haría la amnistía" porque "no era Constitucional".

Antes también lo habían criticado el ministro de Exteriores de Italia y expresidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, que ha pedido respetar "siempre el estado de derecho" y se ha mostrado firme defensor de la "unidad nacional". También el vicepresidente del PPE en el Parlamento Europeo Siegfried Muresan, se ha pronunciado sobre la ley de amnistía, asegurando que se trata de un "ataque al Estado de Derecho" y prometiendo que "Europa no permanecerá en silencio", así como la ministra de Exteriores de Bulgaria, Mariya Gabriel, que ha asegurado estar "muy preocupada por el Estado de derecho en España" y ha augurado que provocará un "escenario muy inestable" de "consecuencias impredecibles".