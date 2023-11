La líder de Sumar, Yolanda Díaz, asumió en su intervención en el debate de investidura de Pedro Sánchez, el papel de réplica a la intervención de Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, pese a que ya el líder socialista había empleado más de una hora en su turno en confrontar con el jefe de la oposición. Díaz empleó la inmensa mayoría de su intervención en un cara a cara con un líder popular, sin derecho a réplica, con frases contra Feijóo como: “Usted con dificultad llega a ser constitucionalista a tiempo parcial” o “que nos hable usted de corrupción es inquietante”.

La vicepresidenta del Gobierno exhibió sintonía con Pedro Sánchez, pese a poner deberes al presidente, con una mención expresa a Palestina, "no dudemos", pidiendo que se llame a consultas a la embajadora de Israel o se aprueben sanciones, y avisó de que no cambiarán de posición en el Sáhara.

La vicepresidenta en funciones celebró que “por fin”, cien días después de las elecciones del 23 de julio, haya llegado el momento de “un nuevo gobierno de coalición progresista y verde”, habló de “momento histórico” y proclamó: “Se llama democracia, se llama disputar el futuro”.

Díaz, a diferencia de Sánchez, que dejó para el final de su intervención la defensa de la amnistía, empezó por ahí. “Sé que a veces han tenido dudas e incluso inquietud”, se dirigió a los ciudadanos, para defender que, aunque es "más complejo”, “el camino del reencuentro siempre es más difícil”. “Es más fácil incendiar España que construirla”, defendió, defendiendo que ellos no tienen “problemas de coherencia” y están “en el mismo lugar de siempre”. “Dijimos no a la DUI (Declaración Unilateral de Independencia) y no al 155, dijimos diálogo, diálogo y diálogo, que es decir política”, aseguró Díaz, diferenciándose así del PSOE, que sí apoyo ese mecanismo de intervención.

“Con la amnistía gana la democracia”, proclamó la vicepresidenta del Gobierno en funciones, “conseguimos que Cataluña sea una solución para el conjunto de España”, aseguró parafraseando una conversación que dijo haber mantenido hoy mismo con el exlíder de Podemos en Cataluña, Xavier Domènech, la única referencia que hizo a alguien del partido morado en su discurso, en una jornada en la que Pablo Iglesias ha dado por hecha la ruptura con Sumar y la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, haya acusado a Díaz de “echarlos” del Gobierno, ofreciendo una sonrisa reveladora a Feijóo cuando ha ironizado con el hecho de que “un gobierno tan feminista no cuente de nuevo con su ministra de Igualdad”. Sánchez agradeció en su intervención el trabajo de todos los ministros de su gabinete en el Ejecutivo saliente, “independientemente de la cartera y de la formación” de la que procedieran. Defendió la líder de Sumar que se apruebe un nuevo marco territorial para España y se reforme el sistema de financiación autonómica, un guante que recogió Sánchez para esta legislatura.

"Contra la ira y el odio"

Para Díaz el camino emprendido con los independentistas catalanes son lo contrario a aquellos “que representan, la ira y el odio”. “Entiendo su frustración”, espetó al PP, por haberlo intentado todo para formar Gobierno sin éxito. Díaz se mostró convencida de que las mujeres son las que están frenando a la ultraderecha en todo el mundo, mencionando a Argentina, Polonia, Brasil o la propia España el pasado 23J.

Su momento más largo del discurso lo enfocó contra el PP. Acuso al partido de Feijóo de estar siempre en contra “de todos los avances”, “del aborto, del divorcio, de derecho al matrimonio, en contra del derecho a la muerte digna”, para a continuación hacer una férrea defensa de la Constitución española de 1978, en un momento en el que los populares denuncian que el acuerdo con los independentistas se salta el orden constitucional en España.

“La Constitución no es suya, es obra de la gente trabajadora, de su sacrificio”, defendió Díaz, para mencionar a Marcelino Camacho, Nicolás Redondo o Nicolás Sartorius “que se pasó seis años en prisión para defender la democracia”. Quiso también tener un recuerdo de cariño para el recientemente fallecido Aníbal Vázquez, alcalde de Mieres (Asturias), referente de IU e imbatible en las urnas. “Más que nunca necesitamos políticos con ese espíritu”, dijo la líder de Sumar.

“A nosotros no nos van a dar lecciones de democracia ni de constitucionalismo”, advirtió, con un mensaje muy claro para Santiago Abascal, que abandonó la Cámara tras hablar de “golpe de Estado”, con un aviso de la presidenta del Congreso. “En una dictadura los opositores están en la cárcel no aquí sentados”, “en una dictadura los partidos de la oposición no reciben fondos públicos como recibió Vox el año pasado, 10 millones de euros”, recordó al representante de la extrema derecha.

“Usted con dificultad llega a ser un constitucionalista a tiempo parcial, señor Feijóo”, le recriminó la vicepresidenta al líder popular, recordando el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial o el incumplimiento del derecho constitucional al acceso a la vivienda.

Llama "corrupto" al PP

“Que usted nos hable de corrupción es inquietante”, continuó Díaz, “solo conocen una forma de gobierno que se llama corrupción”, abundó contra el PP, aludiendo a un informe del BBVA que asegura que “la corrupción del PP le ha costado a los españoles 60.000 millones de euros”.

Díaz defendió la gestión del Gobierno saliente, con “21,3 millones de ocupados y récord de ocupadas, 10 millones de mujeres trabajando en España” y defendió que la próxima va a ser “la legislatura del tiempo de vida”, apostando por “reducir la jornada laboral, sin reducción de salario”. “Ha llegado el momento de repartir la productividad en España”, advirtió, recordando que el pacto de PSOE y Sumar mantendrá los impuestos a la banca, las energéticas y las grandes fortunas.

“No queremos jóvenes de usar y tirar, queremos jóvenes con derechos”, dijo la vicepresidenta de la coalición. Su partido está en contra de que “la educación y la sanidad privada tributen al 0%” y se diferenció también del PSOE en como abordar la desigualdad, defendiendo la prestación de “200 euros por hijo a cargo con carácter universal hasta los 18 años”. “No lo hemos conseguido pero vamos a seguir trabajando en ello”, avisó Díaz a sus socios. También se desmarcó en la política industrial o en algunos aspectos de la política de vivienda, que situó como “el principal problema junto al paro”. “Creemos que es científicamente incorrecta y una medida políticamente fracasada que desgravemos al 15% el precio de la vivienda”, señaló.

"Feminismo para el 99%"

Sin aludir al Ministerio de Igualdad de Irene Montero pero con un recado claro a la líder de Podemos, advirtió de que no van a “permitir que conviertan al feminismo en una guerra de sexos” y defendió “un feminismo para el 99%”. “La mejor política feminista se llama Salario Mínimo Interprofesional”, dijo poniéndose la medalla a una política de su departamento, el Ministerio de Trabajo.

Entre los deberes que puso al futuro Gobierno situó reducir la desigualdad o “acabar con la pobreza infantil”, priorizando la “universalización de la educación de 0 a 3 años”, y la sanidad pública. Díaz empleó su lengua materna, el gallego, para hablar de cultura.