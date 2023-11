¿Quién irá a la manifestación contra la amnistía del domingo en Barcelona?

Barcelona vivirá este domingo una nueva manifestación contra la ley de amnistía. No será la primera, pero esta llega en plenas negociaciones entre el PSOE y Junts -si es que no hay acuerdo ya antes- y con las calles ya agitadas por el pacto con ERC. Especialmente en Madrid, donde por quinto día consecutivo miles de personas cercaron la sede del PSOE, en unas concentraciones en las que intervino la unidad de antidisturbios de la Policía Nacional para que los manifestantes no superaran las vallas protectoras o el cordón policial que protegía el edificio. En Barcelona, la protesta ante la sede del PSC del lunes congregó unas 350 personas, entre ellas el líder de Vox en Catalunya, Ignacio Garriga, y varios diputados de extrema derecha.

Qué y quién hay detrás de los escraches a sedes del PSOE La manifestación del próximo domingo fue convocada por la plataforma Cataluña Suma por España justo después de la fotografía del socialista Santos Cerdán con el expresident Carles Puigdemont negociando la investidura de Pedro Sánchez y la ley de amnistía en Bruselas con una inmensa fotografía del referéndum del 1 de octubre de fondo. Una imagen que fue gasolina para la derecha. Ya aquel día algunos líderes políticos, como el líder del PPC, Alejandro Fernández, anunciaron su presencia; pero al tenor de los acontecimientos, se han sumado más participantes. La protesta prevista a las 12.00 horas en la plaza de Sant Jaume, frente al edificio de la Generalitat de Catalunya, y bajo el lema 'No en nombre de España. No a la amnistía', tendrá réplica -tal como anunció Alberto Núñez Feijóo el pasado lunes- en todas las capitales de provincia de España. Estos son algunos de los líderes políticos que se congregarán en la capital catalana: Partido Popular Los populares hicieron un gran despliegue para la manifestación del 8 de octubre convocada por Societat Civil Catalana (SCC) y llegaron a la capital catalana varios líderes, entre ellos, Feijóo, así como varios presidentes de comunidades autónomas gobernadas por el partido como Isabel Díaz Ayuso o Juanma Moreno. Este domingo será diferente. Aunque la lista aún no está cerrada, no se prevé la asistencia de los líderes naciones, pero sí de los principales rostros de la cúpula catalana. Entre los que asistirán seguro están, además de Fernández, el alcalde de Castelldefels y presidente provincial, Manu Reyes, el líder del partido en el Ayuntamiento de Barcelona, Dani Sirera, así como otros diputados del Parlament y del Congreso de los Diputados como Nacho Martín Blanco o Santi Rodríguez. Vox La delegación de Vox estará liderada por el líder del partido en Catalunya, Ignacio Garriga, que ya se manifestó delante de la sede de los socialistas en el barrio del Poblenou de Barcelona. Según fuentes del partido, le acompañarán "todos" los representantes catalanes del partido, entre ellos los diputados del Parlament, así como el líder municipal, Gonzalo de Oro-Pulido, y otros concejales de la provincia de Barcelona. También dan por hecha la movilización de "concejales, diputados y líderes de otros puntos de España", aunque por el momento evitan concretar nombres. C's Finalmente, por parte de Ciutadans, dan por segura la participación de Carlos Carrizosa, que irá acompañado también del resto de miembros del partido en la Cámara catalana. De momento, el partido no confirma la participación del secretario general, Adrián Vázquez, ni de ningún eurodiputado del partido, aunque tampoco lo descartan. En paralelo, los naranjas han organizado un acto sobre la ley de amnistía en el Col·legi d'Advocats (ICAB) el próximo viernes. Se titula 'El encaje de los pactos de investidura en la España constitucional' y contará con la participación del catedrático Carlos Pérez del Valle así como la eurodiputada Eva Poptcheva y del mismo Carrizosa.