Después de la tormenta, algo de calma. Si la semana pasada terminaba con ERC protestando al PSOE por la falta de avances en las negociaciones de la investidura y cargando contra la ministra y negociadora María Jesús Montero, este fin de semana las cosas se han movido. Los republicanos han admitido este lunes que se han "intensificado los contactos" con los socialistas, aunque han matizado que siguen viendo "lejos" el acuerdo.

Esquerra pone tres condiciones a la investidura de Sánchez y ahora mismo las que dan señales de estar más avanzadas son las de la amnistía y el reimpulso de la mesa de diálogo. De hecho, la portavoz del partido, Raquel Sans, ha valorado "positivamente" el pronunciamiento del sábado Pedro Sánchez sobre esta amnistía. ERC insiste en que la exoneración de todas las causa del 'procés' debe ser "total" -que alcance a todos los investigados- y no parcial, pero sabe que el paso dado por el presidente del Gobierno fue significativo.

La carpeta de negociación que ha acabado por ser la más complicada entre ERC y el PSOE es la tercera y última, la que no tiene que ver con el 'procés' sino con la gestión del día a día: el traspaso de Rodalies y la mejora de la financiación. Sobre los trenes, el problema es el de siempre. El partido de Oriol Junqueras quiere un traspaso "integral" de competencias que los socialistas no están dispuestos a dar.

Sobre la financiación, el problema es que ERC quiere una mejora sustancial de los recursos que recibe la Generalitat que considera que el Gobierno no está dispuesto a dar. De ahí también a que la semana pasada pusiera en su punto de mira a la ministra de Hacienda. Una de las vías explorables sería una condonación de la deuda que tiene Catalunya a través del FLA (Fondo de Liquidez Autonómica). Aunque Esquerra ha dicho que no se ha abordado a fondo este tema -"No hay propuesta en firme", ha dicho Sans-, ha avisado de que esta condonación sería un "parche" que no resolvería el problema "estructural": el déficit fiscal de 22.000 millones al año que denuncia la Generalitat.

Al margen de cómo avance la negociación, los republicanos tratan de zafarse de la presión que ejerce el PSOE para desencallar ya un acuerdo. Sans ha advertido de que su partido no entendería que hubiera "prisas" en los socialistas y, sobre todo, que forzaran un pleno sin un "acuerdo cerrado". "Necesitamos concreciones", ha dicho la portavoz.

Ausencia en el acto de Leonor

Al margen de las conversaciones con el PSOE, Esquerra ha anunciado formalmente este lunes que no enviarán a ningún representante al acto de juramento de la Constitución de la princesa Leonor. Se podía dar prácticamente por descontado, ya que ya hace años que cortaron las relaciones con la Casa Real. Por ejemplo, sus representantes tampoco van a las audiencias con el Rey cuando abre consultas para la investidura.

Sans ha argumentado que su partido no puede contribuir a la "parafernalia" que solo pretende "blindar a una monarquía que no ha escogido nadie". "Es una monarquía corrupta y nosotros queremos reafirmarnos en nuestros principios republicanos", ha zanjado la portavoz del partido.