El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado este sábado que acatará lo que decida la militancia del PSOE en la consulta sobre los pactos para la investidura de Pedro Sánchez, aunque ha aclarado que "acatar" no es "comulgar", ya que en su caso está en contra de una amnistía.

A su salida del Comité Federal del PSOE, Page ha retirado su rechazo a una amnistía a los líderes del procés, pero ha valorado el "paso" que ha dado el presidente del Gobierno en funciones y líder socialista al "abordar directamente el problema que todo el mundo comenta en España" con argumentos "sinceros y francos".

"Yo discrepo abiertamente, sinceramente, y voy a trabajar para que no haya divorcio entre la opinión que hay hacia dentro del partido, con la opinión de toda la gente que nos apoya", ha declarado a los medios.

El Comité Federal del PSOE ha aprobado en su reunión la pregunta que se formulará a la militancia, que no menciona expresamente la amnistía exigida por Junts y ERC para apoyar la investidura, aunque fuentes socialistas aseguran que se da por descontado, sobre todo después de la intervención de Sánchez apoyando esta medida abiertamente.

En concreto la pregunta a la que podrán responder los afiliados dice: "¿Apoyas el acuerdo para formar un Gobierno con Sumar y lograr el apoyo de otras formaciones políticas para alcanzar la mayoría necesaria?".

Page no ha desvelado qué votará en la consulta, que tendrá lugar entre el 30 de octubre y el 4 de noviembre, pero asegura que le parece "bien" que se consulte y afirma que acatará lo que decida la militancia.

"Pero una cosa es acatar y otra cosa es comulgar", ha advertido.

Además, ha señalado que puede que no sea "la primera vez que se aprueba casi por unanimidad una cosa y a la vuelta de un tiempo se piensa por casi unanimidad lo contrario".

Por otro lado, Page ha comentado que no entiende por qué hay quienes contemplan la posibilidad de que los diputados socialistas de Castilla-La Mancha voten diferente al resto del partido en la investidura de Sánchez, ya que afirma que el PSOE "piensa en clave nacional", aunque él ha dejado clara de nuevo su opinión.

"Yo evidentemente tengo una posición que es minoritaria. Sinceramente, no puedo coincidir con una sensación de que estamos encantados con los resultados, pues si estamos encantados con los resultados y estamos encantados con la amnistía, la verdad sea dicha, habrá tendencia a repetirla", ha alertado.

Pese a ser el único representante socialista que ha expresado su rechazo a la amnistía en las intervenciones que ha habido en el Comité Federal, Page ha afirmado que no se ha sentido solo, y ha agradecido poder hablar "con tranquilidad".

"Me hubiera sentido muy mal si no me hubieran dejado intervenir, pero, al contrario, creo sinceramente que me han escuchado con una atención extraordinaria", ha apuntado el presidente castellanomanchego, que reconoce que en otras ocasiones ha salido del Comité Federal "con sensaciones más dramáticas", como el 1 de octubre de 2016, cuando dimitió Sánchez como líder del partido.