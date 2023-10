Se han cumplido dos semanas desde la conversación telefónica sobre la investidura entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras y, a tenor del segundo, la negociación entre socialistas y republicanos no avanza como debería. El presidente de ERC ha advertido este jueves al PSOE de que "lo que es imposible es que haya un acuerdo si el Gobierno no hace nada para llegar a un acuerdo".

Junqueras se suma así a las voces republicanas que llevan dos días advirtiendo a los socialistas de que las cosas no funcionan. Este miércoles ya lo hicieron el president Pere Aragonès -"No vamos bien", dijo- y las conselleras Laura Vilagrà y Natàlia Mas. De hecho, el president de ERC también ha reforzado la idea de que el problema no es tanto llegar a un acuerdo sobre los temas vinculados al 'procés' -amnistía y mesa de diálogo-, sino a los vinculados con las cuestiones sociales: el traspaso de Rodalies y la mejora de la financiación. "Si el Gobierno quiere un acuerdo, deberá trabajar en estos dos ámbitos", ha dicho.

El líder de los republicanos se encuentra de viaje a Irlanda para estrechar los lazos con el Sinn Féin. Hay políticos que, cuando están de viaje, aborrecen tener que hablar de las cuestiones 'domésticas'. Pero Junqueras no ha renunciado hoy a lanzar su particular aviso al PSOE: con la amnistía y con la mesa de diálogo no será suficiente para tener los votos de Esquerra. También deberá atender "la carpeta de las cuestiones económicas y sociales".

En esta carpeta el principal problema es el dinero. Las posiciones están alejadas en cuanto a qué cantidad de recursos tiene que acompañar el traspaso de Rodalies a la Generalitat, y en cómo se mejora la financiación de Cataluña. Este último es un tema siempre complicado por aquello de las susceptibilidades que se crean entre comunidades autónomas. Junqueras lo resolvería así: "Aquello que es bueno en términos de libertad, justicia y prosperidad para la sociedad catalana, en el fondo también es bueno para la ciudadanía española".

El referente irlandés

El líder republicano ha hecho estas declaraciones tras reunirse con el exlíder del Sinn Féin Gerry Adams. Para Junqueras, el conflicto norirlandés entre los partidarios de la reunificación con Irlanda y los de mantener lazos con el Reino Unido tiene algo de lo que debería tomar nota el conflicto entre Cataluña y el resto de España. Son los Acuerdos de Viernes Santo, que abrían la puerta a un referéndum sobre la reunificación sin una fecha concreta.

"Los Acuerdos del Viernes Santo son un ejemplo extraordinario porque ponen encima de la mesa la posibilidad de hacer un referéndum", ha sostenido el republicano. Una votación que el Sinn Féin quiere hacer a corto plazo, pero para la que nunca ha habido una fecha clara. Esquerra suma el caso irlandés a su ya larga lista de ejemplos internacionales para imitar en Cataluña que incluyen el referéndum quebequés, el escocés y el montenegrino. "Queremos hacer exactamente lo mismo", ha dicho este miércoles desde Belfast.

Junqueras ha vuelto a insistir en su defensa del referéndum para Cataluña, pero sin fijar una fecha en el horizonte. Uno de los aprendizajes de ERC del 1-O es que situar un punto en el calendario era más un problema que una solución. "Nunca es una cuestión de tiempo. Es siempre una cuestión de fuerza y de mayorías democráticas", ha concluido.