Sergi Campillo, miembro de Iniciativa del Poble Valencià, una de las patas de Compromís (formado por Iniciativa, Més, el antiguo Bloc y VerdsEquo) y el partido de la exvicepresidenta del Consell Mónica Oltra, ha anunciado su marcha del partido por no sentirse representado ni por las dinámicas ni las actitudes de la dirección y pasará a ser independiente dentro de la coalición, sin ser miembro de ninguna de las tres patas que integran la confluencia valencianista. También se marcha Luisa Notario, del grupo municipal de València y ambos aseguran que hay más militantes de base que están abandonando la formación.

Campillo explica en una carta remitida a la formación, que ha adelantado Las Provincias, los motivos de su salida. El primero, una "dinámica de discusión interna, siempre aireada en el exterior, que no es comprensible para la ciudadanía y está arruinando el crédito y prestigio que hasta ahora ha acumulado Compromís"; en segundo lugar, critica que "ya se decidió en el máximo órgano del partido, en el último Congreso, avanzar hacia una federación de partidos -o estructura similar estable- en Compromís. De nuevo, la dirección de Iniciativa ha propuesto y ha sido ratificado por la Mesa Nacional, volver a abrir otro proceso interno por discutir por enésima ocasión lo que queremos ser en el futuro".

"No han hecho esfuerzos de integración"

Asimismo, afea "la gestión de la dirección elegida en el último Congreso y representada por los portavoces y los miembros de la Permanente", que opina, "ha resultado del todo decepcionante y no me siento representado por la misma. Esta dirección, o al menos gran parte de ella, no ha hecho ningún esfuerzo de integración. En realidad, ha hecho todos los esfuerzos en lo contrario", lamenta.

Por eso, y como ha podido confirmar Levante-EMV, del grupo Prensa Ibérica, Campillo ha anunciado su baja de Iniciativa, una de las patas de la coalición Compromís (integrada también por el partido mayoritario, Més y VerdsEquo) y su alta como adherido a Compromís ."Después de un largo proceso de reflexión (...) he decidido que prefiero centrar mis esfuerzos y mis anhelos en el trabajo conjunto de Compromís (...), vengan de donde vengan. Por eso, he tramitado la baja como militante de Iniciativa del Pueblo Valenciano, a la vez que he tramitado el alta como persona adherida directamente a Compromís", explica en la carta enviada a la dirección del partido.

También lo ha hecho Luisa Notario, también concejala de Compromís en València, que detalla que esta decisión "ha sido meditada y pensada". "Hay dinámicas que no nos gustan. Desde el congreso de 2022 hay un ambiente de confrontación y quiero dedicarme en cuerpo y alma a la ciudad de València y a hacer oposición al gobierno del PP y Vox, más hoy cuando entra la ultraderecha al ejecutivo de Catalá", señala. Notario también admite que les hubiera gustado una "reflexión en profundidad" para "reconducir esta situación"; sin embargo, "no hemos recibido ninguna llamada ni la dirección del partido se ha puesto en contacto con nosotros". Por último, advierte que hay más militantes en la misma situación, "ya se han dado de baja cerca de 15 personas" y vaticina que habrá más salidas.

Causas personales

Fuentes de la dirección del partido, por otra parte, dicen que comparten con Campillo dos de los puntos. El primero, "que hay que avanzar a una estructura estable y ágil de Compromís, como la federación de partidos" y argumentan que eso ya está en marcha, pero que tras los últimos acontecimientos de pérdida de gobiernos y desencuentros con Més por la elección del senador territorial, y romperse ciertos equilibrios, en la Mesa Nacional de hace un mes "un 85 % de la militancia aprobó un proceso de reflexión que acaba en febrero, y por respeto a la militancia, hay que cumplir los tiempos".

En segundo lugar, señalan que también comparten que "hay que centrarse en la política hacia fuera y no es el momento de discutir a la interna" y se preguntan: "¿Por qué él airea entonces discrepancias internas?". Asimismo, estas fuentes achacan la salida a un conflicto personal por la posición en la que quedó Campillo en las primarias internas y le acusan de "querer dañar la imagen de Iniciativa dando una sensación de caos que no es". "En el fondo, el problema es personal, que no disfrace esto de lo que no es, sobre todo en el día en el que Vox entra en el Ayuntamiento de València, debería estar centrado en eso", apuntan.