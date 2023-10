Todos los trayectos de tren de alta velocidad de hoy desde Madrid hacia la Comunidad Valenciana han quedado suspendidos despues de que Afif detectase dos averías.

La detención de un tren por una avería y otra incidencia en unas instalaciones en Cuenca han provocado durante la mañana de este viernes retrasos en una decena de trenes de alta velocidad entre Madrid y la Comunidad Valenciana. Retrasos que desde Adif se cifraban en torno a los cuarenta minutos y una hora de retraso, aunque algunos pasajeros señalaron que llevaban desde las seis de la madrugada y a estas horas estaban siendo trasladados a Albacete para completar el viaje.

Un fin semana que se preveía especialmente intenso en tráfico entre Alicante y Madrid debido al puente. "Estábamos llegando a la estación de Cuenca y el tren se ha parado", ha relatado Ignacio Fortes, uno de los pasajeros. "Allí hemos estado parados más de una hora y nos han bajado a todos para llevarnos en autobús hasta Albacete", relató, punto desde donde han proseguido el viaje hasta llegar a Alicante. Forte aseguró que había mucha indignación entre los pasajeros. "Algunos tenían que coger un autobús a su llegada a Alicante y ya lo han perdido y se encontraban con que no había más para el resto del día, por lo que no sabía qué iba a hacer", aseguró. Además subrayó que no es algo nuevo para él, porque "es la tercera vez que me pasa desde el 25 de julio".

Desde Adif se indicó que sus técnicos trabajaban en la reparación de la incidencia para el restablecimiento de la circulación lo antes posible. En la estación de Chamartín se ha desplegado un dispositivo informativo para comunicar a los viajeros la situación en la línea Madrid-Levante.

La incidencia principal es la detención de un tren del operador Ouigo que, según ha explicado la compañía en sus redes sociales, había sufrido un fallo en la infraestructura que ha dejado al tren sin tensión.

Por su parte, según han detallado fuentes de Renfe, a esta avería se ha unido una incidencia en las instalaciones de Monteagudo de las Salinas, en la provincia de Cuenca.

Como consecuencia de ambas incidencias, se están registrando retrasos en los trenes de alta velocidad que enlazan Madrid con la Comunidad Valenciana y Murcia.

En concreto, se han visto afectados , diez trenes con origen o destino de Renfe y Avlo. Mientras que desde Ouigo otros tres trenes previstos para esta tarde han sido cancelados. Los retrasos tienen una media de 45 minutos, y van desde los 30 minutos hasta los 80 minutos.

Renfe ha explicado que está informando a los viajeros a bordo y a través de los canales de comunicación y atención al cliente habituales.

Según fuentes de Adif, a las 11.56 h tren Larga Distancia 5093 Renfe Ave Alicante T. - Madrid Chamartín queda detenido sin tensión en vía 1 de Monteagudo de las Salinas (Cuenca), por un enganchón delpantógrafo de la catenaria. Esta circunstancia hace que no haya circulación por ambas vías entre Monteagudo de las S. y Bifurcación Albacete, afectando a la LAV Madrid-Levante.

Con anterioridad, se habían producido otros sucesos en la misma LAV. A las 8.20h incidencia de desvíos en Monteagudo: un tren de Renfe Alicante-Ourense retrocedió hasta la bifurcación de Albacete para encaminarse por la otra vía.

A las 8.47h, se registró otro problema de falta de tensión en la catenaria de la vía 1 entre Monteagudo y la bifurcación de Albacete. Un tren Ouigo Valencia-Madrid queda detenido en Monteagudo esperando otro tren procedente de Madrid para transbordar a los viajeros. Mientras, se mantiene la circulación por la vía 2 entre Monteagudo y Bifurcación Albacete.

Los primeros análisis apuntan a que la causa de la falta de tensión ha sido la avería de varios vanos de catenaria, provocada por el retroceso del tren de Renfe.

Ouigo

Desde Ouigo se indicó que el tren con salida de la estación de Valencia-Joaquín Sorolla a las 7:30 horas del viernes 13 de octubre con 477 pasajeros quedó parado a las 8.15 horas a la altura de Monteagudo de las Salinas (Cuenca) por causas ajenas a la compañía. "En coordinación con ADIF ya se está trabajando en el traslado de los pasajeros hasta la estación de Cuenca-Fernando Zóbel, donde serán reubicados en otro tren dirección Madrid-Chamartín. Los pasajeros recibirán una compensación del 100% o cambio de fecha + un 200% del billete en reembolso o Boucher", precisaron.

Otro tren de esta compañía que había salido de la estación de Chamartín a las 10.15 horas y que detuvo su circulación en la estación de Cuenca a las 11:55 horas ya ha retrocedido a la estación de origen. Los pasajeros recibirán la misma compensación.

Como consecuencia, otro tren con salida de Chamartín a las 12:51 horas y llegada a la estación de Alicante a las 15:11 horas ha sido cancelado. Los pasajeros recibirán una compensación del 100% o cambio de fecha + un 200% del billete en reembolso o Boucher.

Adicionalmente, los trenes con salida de la estación Alicante a las 14:00 horas y 16.00 horas y llegada a la estación de Chamartín han sido cancelados. Los pasajeros recibirán una compensación del 100% o cambio de fecha + un 200% del billete en reembolso o Boucher. Todos los pasajeros (2.093 viajeros) de los trenes afectados ya han sido informados.