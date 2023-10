Mandando un Airbus A330 del Ejército del Aire al otro extremo del Mediterráneo, el Gobierno ha iniciado este martes la evacuación de ciudadanos españoles atrapados en Israel por la situación de guerra que atraviesa el país. El avión ha despegado de terreno israelí pasada la medianoche con 200 personas a bordo, muchos de ellos españoles, pero también europeos y de otros países, según ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

El avión tiene previsto llegar esta madrugada al aeropuerto militar de Torrejón de Ardoz (Madrid). "Regresan a casa. Acaba de despegar desde Tel Aviv avión del Ministerio de Defensa con más de 200 españoles, ciudadanos UE y de terceros países residentes en España", ha publicado esta medianoche Albares en la red social X. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha agradecido el trabajo de su departamento y de la embajada y el consulado de España en Israel por su "labor garantizando protección y seguridad de España en el exterior".

La operación se ha desencadenado sin apenas dilaciones después de que, al final del lunes, el Ejecutivo tuviera ya constancia de que las líneas aéreas comerciales suspendían sus vuelos a la capital israelí. A primera hora de este martes, Exteriores había hecho llegar a Defensa un primer listado de medio millar de españoles que esperaban solución en el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv.

Por la mañana, cuando el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, anunciaba la operación en una entrevista televisiva, en las Fuerzas Armadas se tenía por “inminente” -aseguraban a El Periódico de Cataluña, del grupo Prensa Ibérica, fuentes militares- la salida de al menos un primer avión a recoger españoles. Y el despegue se produjo finalmente pasadas las 15:30 desde la base aérea de Torrejón.

Defensa había previsto que partiera a Tel Aviv en la misma tarde un segundo A330, también militar, para tener el grueso de evacuados ya en España de madrugada, pero la salida para Israel de este segundo vuelo ha tenido que posponerse a este miércoles. La ministra de Defensa, Margarita Robles, había advertido a la llegada a un evento castrense en Madrid que flete y evacuación precisan “todos los permisos necesarios”.

Alto riesgo

De momento la misión de evacuación se ha diseñado solo para turistas y viajeros de negocios a los que la ofensiva de Hamás ha atrapado en el país. El objetivo es que antes del fin de semana no quede ningún viajero español en territorio israelí. No se planea sacar a ciudadanos españoles o de doble nacionalidad de los más de 7.000 que tienen residencia estable en aquel país. Es algo que “no está previsto”, ha dicho la ministra Robles; y ha ratificado: "No estamos en ese escenario".

Entre los atrapados, y ya con confirmación de que son evacuables en un vuelo de Defensa, hay 68 peregrinos de dos parroquias valencianas, ha informado el diario Levante, editado por Prensa Ibérica.

La situación para los vuelos comerciales sobre el espacio aéreo de Israel es de "alto riesgo", indican las fuentes militares, por la supuesta disposición de misiles antiaéreos por parte de Hamás. No obstante, "el aeropuerto de Tel Aviv es seguro", ha explicado el almirante jefe del Estado Mayor de la Defensa, Teodoro Esteban López Calderón.

Exteriores proporciona a Defensa un listado no cerrado, que se amplía, pues la legación diplomática en Israel ha hecho un llamamiento a los españoles que han viajado allí para que informen de su situación en el correo electrónico unidaddecrisis@maec.es

Fuentes del Ejército del Aire cuentan con la posibilidad de fletar aviones de compañías civiles en esta misión de evacuación "si fuese necesario" . Se explora también combinar pasajes en vuelos enviados a Tel Aviv por otros países de la UE o la admisión en vuelos españoles de viajeros europeos. No ha trascendido de momento ningún plan referente al centenar de españoles -en su mayoría cooperantes de organizaciones no gubernamentales- que viven en Gaza.

Ninguna fuente consultada puede aclarar de momento cuántos vuelos de evacuación se acabarán llevando a cabo. En su máxima capacidad con pasajeros sentados, los A330 tienen espacio para 268 personas a bordo.

Vuelos suspendidos

Iberia y Vueling cancelarán sus vuelos con origen y destino Tel Aviv esta semana, hasta el domingo 15 de octubre incluido, según han informado ambas aerolíneas. Air Europa, por su parte, ha cancelado su operativa durante este martes a la espera de confirmar los pasos a seguir durante el resto de la semana, según informan fuentes de la compañía.

Según el portal FlightAware, en el principal aeropuerto de Israel, el Ben Gurion de Tel Aviv, en las últimas 24 horas se han producido 134 cancelaciones, un 132% más que en la misma jornada del año 2021.

En concreto, el aeropuerto israelí ha sufrido la cancelación del 22% de las salidas (58 vuelos) y un 5% (15) han tenido retrasos; mientras, en el caso de las llegadas el 24% (61) no se han producido y el 10% (27) han tenido algún tipo de retraso.

La cancelación anunciada de los vuelos comerciales ha precipitado el operativo militar de evacuación de turistas. Vueling ya envió el domingo por la mañana un avión vacío desde Barcelona a Tel Aviv para recoger gente, que aterrizó esa noche en el aeródromo de El Prat, en una operación organizada por la compañía sin ninguna intervención pública, según informaron fuentes de esta aerolínea.