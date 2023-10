Yolanda Díaz confía en que Pedro Sánchez termine asumiendo su propuesta sobre la ley de amnistía. La líder de Sumar presenta el próximo martes el dictamen, que envió personalmente al presidente de Gobierno en funciones y que por primera vez fija por escrito un marco para esta medida de gracia, que afectaría a todas los delitos cometidos en pos de la autodeterminación desde 2013, incluyendo no sólo el referéndum del 1 de octubre de 2017 sino también la consulta bajo el mandato de Artur Mas.

En Sumar creen que esta primera presentación es un paso importante para abonar la siguiente fase, que estará en manos del PSOE y en su negociación con Junts, y consideran que de alguna forma su propuesta "desbroza" el camino a los socialistas para que puedan asumir sus tesis. Una fórmula que, a su juicio, ya viene operando desde hace meses, donde Díaz es la encargada de abrir los "debates sociales" sobre cuestiones más o menos espinosas, a las que Sánchez acaba sumándose, no sin resistencias iniciales.

Patrón de comportamiento

En este sentido, señalan lo que sucedió en agosto, cuando Díaz reclamó permitir las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados, una exigencia planteada por los independentistas en la negociación de la Mesa de la Cámara Baja. En un primer momento, el PSOE acogió la propuesta con absoluta frialdad, después de haberse opuesto a la reforma del Reglamento hace dos años. Finalmente los socialistas terminaron virando para defender en primera persona la propuesta, que se aprobó en el primer Pleno de la legislatura.

En Sumar creen que ya hay un cierto patrón que volvió a darse cuando se abrió el debate sobre la amnistía. Yolanda Díaz fue la primera en abanderar la medida de gracia, que ha tenido que ser digerida después por el PSOE. Después de semanas con los socialistas apelando a medidas para favorecer la "convivencia" siguiendo la estela de los indultos, Pedro Sánchez se refirió por primera vez este viernes a la amnistía, "una palabra maldita", ironizan en la coalición de izquierdas. Un caballo al que se suben ahora los socialistas después de meses en los que Sumar ha defendido la medida en solitario.

En la plataforma de Yolanda Díaz hay quien cree que el papel de Sumar está siendo el de "desbrozar y abrir el camino"; además de abrir debates públicos que permiten al PSOE "tomar el pulso a la sociedad" sobre determinadas propuestas. La diferencia, sostienen, es que mientras ellos defienden firmemente estas ideas, a los socialistas "les cuesta más". Un reproche que ya lanzó la semana pasada Jaume Asens, coordinador de la propuesta de la amnistía y negociador de Sumar con los independentistas, que afeaba al PSOE acercarse a la amnistía "por oportunismo y no por convicción".

Tibieza del PSOE

Este mismo viernes, una vez conocida la propuesta de amnistía de Sumar, el ministro de Presidencia en funciones, Félix Bolaños, rechazó asumir esa medida como propia. "No es la posición del PSOE", se precipitó a aclarar Bolaños, evitando cualquier tipo de crítica. Una respuesta medida, consideran en la coalición de Díaz, que no cierra la puerta a que después puedan asumir ellos mismos estas tesis.

En Sumar valoran la cautela del PSOE a la hora de referirse al texto, al que evitaron criticar en ningún término. "No podían decir otra cosa más allá de que no es su propuesta", razonan, sosteniendo que "no pueden denigrar" esta norma, para evitar que esas declaraciones puedan volverse en su contra, en caso de asumir finalmente sus tesis. "El PSOE tiene sus tiempos", "tienen que transitar un camino", reseñan.

No es la primera vez que los socialistas se desmarcan abiertamente de la senda abierta por su socio de Gobierno; ocurrió con el viaje de Yolanda Díaz a Bruselas para visitar a Carles Puigdemont, cuando Moncloa lo inscribió en un viaje personal y aislado del conjunto del Gobierno. El expresident había exigido reconocimiento y legitimidad mediante este encuentro, y en Sumar están convencidos de que los socialistas también terminarán enviando un emisario de sus filas para reunirse con el dirigente fugado y cumplir su petición. Lo mismo, creen, sucederá con la amnistía.

Ejes de discusión

El texto sobre la amnistía que ha lanzado Sumar abre por primera vez los ejes de discusión que estará en la negociación entre Junts y el PSOE. Uno es el ámbito temporal, donde Yolanda Díaz apuesta por que se aplique hasta una década atrás para incluir la consulta de Artur Mas en 2014, cuando consideran que comenzó la situación de conflicto en Cataluña.

Un punto que trataría de responder a las expectativas de los independentistas y que los socialistas podrían tratar de rebajar para limitarlo al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. "Quizá Sánchez convence a Junts para que sólo sea el 1-O", ironizan algunas voces de Sumar. Otro de los puntos de debate será qué tipos de delitos están incluidos; y aquí Sumar no hace prácticamente distinciones, apelando a todas las "acciones u omisiones" de carácter delictivo con la finalidad de la autodeterminación.